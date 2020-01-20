Один из крупнейших интернет-магазинов России – Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.

с чего всё началось

В Ozon работает несколько сотен курьеров при общей численности персонала более 12 тыс. человек, указывают в компании. «Число штатных агентов доставки сократится в несколько раз, это будет происходить постепенно»,— сообщили в пресс-центре Ozon.

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