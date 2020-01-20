Общество

КоммерсантъКоммерсантъOzon уволит большинство курьеров

В Ozon работает несколько сотен курьеров при общей численности персонала более 12 тыс. человек, указывают в компании. «Число штатных агентов доставки сократится в несколько раз, это будет происходить постепенно»,— сообщили в пресс-центре Ozon.
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с чего всё началось

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Один из крупнейших интернет-магазинов России – Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.
Ведомости00:07

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СМИ: Ozon уволит большинство курьеров

Газета.Ru04:13

СМИ сообщили о планах Ozon уволить несколько сотен курьеров

Известия01:21

СМИ: курьеры Ozon останутся без работы

Телеканал 360°02:34

Интернет-магазин Ozon в течение года полностью откажется от штатных курьеров

Эхо Москвы05:30

Ozon уволит большинство курьеров

Российская газета00:57

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Ведомости00:07

Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

РБКвчера в 23:30
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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
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Общество

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Политика

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Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
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Число заболевших пневмонией в Китае увеличилось до 217 человек

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Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

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Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения.
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Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Общество

Жителя Крыма обвинили в шпионаже в пользу Украины

Обвинение в шпионаже в пользу Украины предъявили жителю Крыма Ивану Яцкину, написал его адвокат Николай Полозов 20 января на своей странице Facebook.
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Nvidia может представить GeForce RTX 3070 и RTX 3080 уже в марте

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Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Звезда Comedy Woman Мария Кравченко тоже решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды.
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В Россию приедет обновленный кроссовер Cadillac XT6

Американский автомобильный гигант Cadillac намерен в скором времени начать продажи в России обновленного кроссовера Cadillac XT6.
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