Экономика

NewInformNewInformОзвучен объем программы софинансирования пенсионных накоплений

Общая сумма, которую сформировали участники программы пенсионных накоплений, согласно программе с 2009 по 2019 год, составила 130 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
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В 2019 году государство «проиндексировало» пенсионные накопления на 3,7 млрд рублей

МедиаКорСеть11 июня в 08:49

Государство удвоило добровольные взносы участникам программы софинансирования пенсий почти на 4 млрд рублей

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Финмаркет11 июня в 01:44

Софинансирование побуждает граждан копить на старость

Коммерсантъ10 июня в 18:04
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

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Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

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РБК 12 июня в 13:21
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Невские Новости 12 июня в 18:00
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Общество

25 лет назад боевики Басаева напали на Буденновск. Так начался чеченский терроризм

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Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу

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В Норильске за сутки собрали 3,8 тыс. кубометров водонефтяной смеси

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Naked Science 11 июня в 02:49
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
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Общество

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Охлобыстин обратился к журналистам по «делу Ефремова»

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Роса победил Агилара раздельным решением судей на UFC on ESPN 10

Бой получился очень упорным, по статистике преимущество по ударам было у Агилара, но судьи признали победу Росы.
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Общество

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 13 июня

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Общество

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Политика

В Белоруссии начались масштабные следственные действия в Белгазпромбанке, принадлежащем «Газпрому» и Газпромбанку

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Экономика

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Общество

В Екатеринбурге парад Победы пройдет без ветеранов

Ветераны не смогут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге из-за ситуации с распространением коронавируса в регионе, сообщил в воскресенье губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
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Общество

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
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Игры

Sony показала новую PlayStation 5

Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
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Общество

Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей

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РБК вчера в 21:42
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