Экономика
NewInformОзвучен объем программы софинансирования пенсионных накоплений
Общая сумма, которую сформировали участники программы пенсионных накоплений, согласно программе с 2009 по 2019 год, составила 130 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
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В 2019 году государство «проиндексировало» пенсионные накопления на 3,7 млрд рублей
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Новости Василеостровского района Санкт-Петербурга11 июня в 02:45
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Финмаркет11 июня в 01:44
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