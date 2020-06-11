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Общество Соловьев усомнился в праве Ефремова записывать видеообращения Москва, 14 июня 2020, 07:07 — REGNUM Российский телеведущий Владимир Соловьев выразил сомнения в правомерности действий актера Михаила Ефремова, опубликовавшего видео с извинениями за совершенное смертельное ДТП. 655

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Общество Военная техника прибыла в Москву для участия в параде Победы Механизированная колонна, которая 24 июня пройдет по Красной площади на параде Победы, передислоцирована из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. 29

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