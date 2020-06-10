Экономика
NewInformОзвучен объем программы софинансирования пенсионных накоплений
Общая сумма, которую сформировали участники программы пенсионных накоплений, согласно программе с 2009 по 2019 год, составила 130 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
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ПФР назвал объем накоплений участников программы софинансирования пенсий
Rambler News Service10 июня в 05:10
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Военные США неудачно попытались помешать российскому патрулю в Сирии
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Москва, 12 июня 2020, 09:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 12 июня, в День России вручит звезды героев Труда на торжественной церемонии в Кремле.
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Историческая дата, к которой привязан этот праздник – 12 июня 1990 г. В тот день Россия приняла свою декларацию о суверенитете, что бесповоротно изменило историю нашей страны.
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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
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Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
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Вирусолог назвал сроки второй волны коронавируса
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На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
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