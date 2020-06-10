Экономика
NewInformОзвучен объем программы софинансирования пенсионных накоплений
Общая сумма, которую сформировали участники программы пенсионных накоплений, согласно программе с 2009 по 2019 год, составила 130 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
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ПФР назвал объем накоплений участников программы софинансирования пенсий
Rambler News Service10 июня в 05:10
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Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться
Снятие режима ограничений Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
ТАСС 10:49
Общество
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
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Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
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Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме
Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
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Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса
Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости вчера в 06:10
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
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Тедеско рассказал о продлении контракта со «Спартаком»
Спорт день за днем 10:31
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Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru вчера в 15:40
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Коммерсантъ 11:23
Общество
Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
Происшествия
Давидыч высказался против домашнего ареста Ефремова
Давидыч, который сам сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, жестко высказался против домашнего ареста Ефремова, передает канал "360".
Политика Сегодня 04:59
Политика
Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым
Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
Политика
Песков сравнил свою работу с работой саперов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.
Lenta.ru 08:01
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
Футбол
Мещеряков объяснил отказ «Локомотива» от трансфера Дзюбы
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему в 2017 году клуб не стал подписывать контракт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
РБК 11:52
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:14
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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости вчера в 08:02
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Кино
Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год
Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
Gazeta.SPb вчера в 19:31
Общество
Ростовчане раскритиковали Тарасова за публикацию о Конституции
Тарасов поздравил всех с Днем России и заявил, что гордится своей страной.
Rostov gazeta 10:11
Здоровье
Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
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Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости вчера в 07:17
Политика
Французский журналист предрек распад США
Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
Известия вчера в 22:23
Происшествия
В центре Москвы обрушился фасад жилого дома
Известия 11:24
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Общество
Названы сроки окончания первой волны коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Здоровье
220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
Kursk.com вчера в 04:55