Экономика

NewInformNewInformОзвучен объем программы софинансирования пенсионных накоплений

Общая сумма, которую сформировали участники программы пенсионных накоплений, согласно программе с 2009 по 2019 год, составила 130 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
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Более 7 млрд рублей сформировано по программе софинансирования пенсий

EastRussia10 июня в 05:57

Россияне внесли 4 млрд рублей на пенсионные накопления в 2019 году

Аргументы и Факты10 июня в 06:41

Назван объем программы софинансирования пенсионных накоплений

Российская газета10 июня в 06:04

Софинансирование побуждает граждан копить на старость

Коммерсантъ10 июня в 18:04

ПФР назвал объем накоплений участников программы софинансирования пенсий

Банки.ру10 июня в 05:40

Добровольные взносы граждан на пенсионные накопления составили 4 млрд руб. в 2019 году

ТАСС10 июня в 05:28

ПФР назвал объем накоплений участников программы софинансирования пенсий

Rambler News Service10 июня в 05:10
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Общество

Мурашко заявил, что масочный режим в России должен сохраняться

Снятие режима ограничений Ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса, пока еще рано полностью снимать во всех регионах страны, заявил Мурашко.
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Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал "Вечерней Москве" о том, как отбывают заключение знаменитости и что ожидает Михаила Ефремова в колонии, если суд даст ему реальный срок по делу о смертельном ДТП.
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Выявлен новый симптом коронавируса

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Классический фильм «Унесенные ветром» обвинили в расизме

Фильм «Унесенные ветром», поставленный по роману американской писательницы Маргарет Митчелл, считается классикой.
Югополис 10 июня в 12:03
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Общество

Мурашко заявил, что жара не снижает активность коронавируса

Зарубежный опыт показывает, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ТАСС 10:58
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Армия и оружие

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Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
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Тедеско рассказал о продлении контракта со «Спартаком»

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Байден пригрозил Трампу военным переворотом

Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Общество

Мурашко призвал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что гражданам нужно быть готовыми к тому, что этим летом могут поменяться их планы на отдых.
РЕН ТВ 11:35
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Давидыч высказался против домашнего ареста Ефремова

Давидыч, который сам сидел в СИЗО по обвинению в мошенничестве, жестко высказался против домашнего ареста Ефремова, передает канал "360".
Политика Сегодня 04:59
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Политика

Премьер Украины констатировал невозможность подачи воды в Крым

Поставки воды с территории Украины в Крым невозможны «физически», заявил 11 июня украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги 100 дней работы своего правительства.
Известия вчера в 17:24
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Политика

Песков сравнил свою работу с работой саперов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов.
Lenta.ru 08:01
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Здоровье

Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском 10:12
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Футбол

Мещеряков объяснил отказ «Локомотива» от трансфера Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему в 2017 году клуб не стал подписывать контракт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.
РБК 11:52
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
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Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Сообщения с помощью указания даты теперь можно будет найти в WhatsApp, сообщает ToDay News Ufa.
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
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Игры

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Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
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Disney обновил график кинопремьер в России на 2020 год

Компания Disney обнародовала даты выхода своих будущих проектов в России. Постакарантинный прокат откроет фильм «Мулан».
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Общество

Ростовчане раскритиковали Тарасова за публикацию о Конституции

Тарасов поздравил всех с Днем России и заявил, что гордится своей страной.
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Здоровье

Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

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Kursk.com вчера в 03:44
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

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Французский журналист предрек распад США

Соединенным Штатам угрожает распад из-за «самоубийственной» политики американского лидера Дональда Трампа, считает обозреватель Le Figaro Николя Бавре.
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В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

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Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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Общество

Названы сроки окончания первой волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
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Здоровье

220 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

На 11 июня в Ростовской области у 6954 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболевших — 165,5 на 100 тыс. населения.
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