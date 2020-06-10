Экономика

NewInformNewInformОзвучен объем программы софинансирования пенсионных накоплений

Общая сумма, которую сформировали участники программы пенсионных накоплений, согласно программе с 2009 по 2019 год, составила 130 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
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Софинансирование побуждает граждан копить на старость

Коммерсантъ10 июня в 18:04

Россияне внесли 4 млрд рублей на пенсионные накопления в 2019 году

Аргументы и Факты10 июня в 06:41

ПФР назвал объем накоплений участников программы софинансирования пенсий

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Более 7 млрд рублей сформировано по программе софинансирования пенсий

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ПФР назвал объем накоплений участников программы софинансирования пенсий

Банки.ру10 июня в 05:40

Добровольные взносы граждан на пенсионные накопления составили 4 млрд руб. в 2019 году

ТАСС10 июня в 05:28

Назван объем программы софинансирования пенсионных накоплений

Российская газета10 июня в 06:04
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Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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Жена Зеленского заразилась коронавирусом

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В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
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Происшествия

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В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
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Ученые разработали цемент для заживления костей в Германии

В Германии специалисты создали уникальный цемент для разработки нового вида имплантатов и скрепления костей, основной особенностью которого является способность самовосстанавливаться.
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Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад с целью дестабилизации ситуации в РФ создает на ее территории сеть неправительственных структур.
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Автоспорт

Этапы «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии отменили

Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формулы-1» в Азербайджане, Сингапуре и Японии не состоятся в 2020 году.
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В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.
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Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для магазинов

Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
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Происшествия

В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону

Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
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Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
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В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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В России объяснили влияние солнца на заражение коронавирусом

В некоторые регионы России пришла жаркая погода, а вместе с ней ультрафиолет, который негативно влияет на вирусы, и в том числе на COVID-19.
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После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
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Путин поздравил россиян с Днем России

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Фестиваль «Нашествие» перенесли

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