Экономика
NewInformОзвучен объем программы софинансирования пенсионных накоплений
Общая сумма, которую сформировали участники программы пенсионных накоплений, согласно программе с 2009 по 2019 год, составила 130 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.
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ПФР назвал объем накоплений участников программы софинансирования пенсий
Rambler News Service10 июня в 05:10
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РБК 06:12
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Роспотребнадзор подготовил новые санитарно-эпидемиологические требования к продуктовым магазинам и рынкам.
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В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Москва, 12 июня 2020, 14:03 — REGNUM Очередной новый способ выманивания денежных средств у граждан России посредством телефона придумали мошенники.
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Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Минфина США.
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Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
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