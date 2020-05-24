Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.

с чего всё началось

Специалист полагает, что в скорой перспективе курс доллара к рублю может повыситься до отметки в 73-75 руб. за доллар, при этом евро может преодолеть рубеж в 80 руб.

Озвучен прогноз по курсу рубля к доллару и евро в начале лета

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