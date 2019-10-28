Энергетика
Lenta.ruНазвана минимально допустимая для России цена на нефть
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Озвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной
Московский Комсомолецвчера в 23:04
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:19, Ашберн
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
Фигурное катание
Трусова и Ханю вместе исполнили параллельный четверной тулуп в Канаде
Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю в одиночном катании и россиянка Александра Трусова исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada (Канада).
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Путешествия
Аксенов заявил о миллионе приехавших в Крым украинцев
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Общество
Экс-премьер Дагестана признан виновным в растрате
Наказание, которое понесут виновные, пока не известно.
Общество
Жители Тверской области делятся фотографиями с последствиями урагана
Жители Тверской области делятся в социальных сетях фотографиями с последствиями прошедшей по региону стихии.
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
Автоспорт
Квят устроил аварию и получил штраф в Мексике
Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место. Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Кино
Премьера «Ведьмака» от Netflix в Лондоне состоится 16 декабря
Организаторы MCM Comic Con разместили на площадке мероприятия афишу, согласно которой 16 декабря в Лондоне пройдет премьерный показ сериала «Ведьмак» от Netflix.
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Сотрудники полиции нашли пропавшую 26 октября в Томской области семью, сообщает официальный сайт регионального УМВД.
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
Общество
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Общество
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина поделилась редким фото с дочерью и сыном
В 2017 году певица даже назвала Андрея «человеком года» для себя. Конечно, уделяет Полина внимание и дочери.
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
Экономика
«РУСАЛ» привлек PXF-кредит на $1 млрд
Использовать привлеченные средства планируется на частичное рефинансирование существующего кредита PXF на сумму до $2 млрд, полученного в мае 2017 года.
Автоспорт
Шварцман: говорю в Европе, что в России медведи гуляют по улицам
Чемпион "Формулы-3" российский пилот команды Prema Racing и программы SMP Racing Роберт Шварцман в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову рассказал о стереотипах, существующих в Европе в отношении России и ее граждан, и отличии менталитета россиян и европейцев.
Происшествия
В Североуральске без газа остались более 37 тыс. человек
В свердловском Североуральске 37 тыс. 043 человека остались без газ из-за аварии на газопроводе.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом для взрослых
Фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса стал самым кассовым среди картин с рейтингом R, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения взрослых.
Политика
Горбачёв назвал расширение НАТО крупнейшей стратегической ошибкой
«Решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за её пределами», — приводит выдержки из книги РИА Новости.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.