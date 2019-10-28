Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНазвана минимально допустимая для России цена на нефть

НДД начал действовать на отдельных месторождениях с 2018 года.
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Минэнерго РФ: добыча нефти в Арктике может сравниться по доходности с проектами в Африке

ТАСС03:10

Добыча нефти в Арктике с льготами будет выгодна уже при цене $35-40 за баррель

BFM.ruвчера в 17:28

Минэнерго назвало цену, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной

Интерфаксвчера в 17:50

Озвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной

Московский Комсомолецвчера в 23:04

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Lenta.ru03:26

Названа минимальная цена нефти, при которой ее добыча в Арктике будет для России выгодной

Дни2404:57

В Минэнерго рассказали о поддержке проектов добычи углеводородов в Арктике

Капитал страны04:53
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В Японии арестовали напавших на полицию военных США

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Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
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Двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю в одиночном катании и россиянка Александра Трусова исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada (Канада).
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Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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Арктика
Единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей зоны тундры. Площадь - около 27 млн км²; иногда Арктику ограничивают с юга Северным полярным кругом, в этом случае её площадь составляет 21 млн км².
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