Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецОзвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной

В Минэнерго РФ озвучили цену, при которой нефтедобыча в Арктике будет рентабельной. В ведомстве отметили, что добыча углеводородного сырья на Таймыре в рамках новой группы НДД будет приносить прибыль и при низких ценах на мировых рынках.
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Арктика
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