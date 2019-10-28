Энергетика
Московский КомсомолецОзвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной
В Минэнерго РФ озвучили цену, при которой нефтедобыча в Арктике будет рентабельной. В ведомстве отметили, что добыча углеводородного сырья на Таймыре в рамках новой группы НДД будет приносить прибыль и при низких ценах на мировых рынках.
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Озвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной
Московский Комсомолецвчера в 23:04
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