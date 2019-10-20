Происшествия

Deita.ruDeita.ruОзвучена причина прорыва дамбы в Красноярском крае

Вероятная причина прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае — нарушение во время работ по добыче золота, сообщает DEITA.
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