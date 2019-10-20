Происшествия
Deita.ruОзвучена причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Вероятная причина прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае — нарушение во время работ по добыче золота, сообщает DEITA.
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Происшествия
Семьям погибших при обрушении дамбы выплатят по 1 млн рублей
Московский Комсомолец 10:00
Космос
На Марсе когда-то были соленые озера
Исследователи из Техасского университета (США) обнаружили, что климат на Марсе менялся с влажного на сухой – и в результате этих изменений образовались, а затем исчезли соленые озера.
Научная Россия 03:21
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Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Футбол
«Интер» переиграл «Сассуоло» с дублями Лукаку и Мартинеса
В составе победителей отличились оформившие в матче дубли бельгийский форвард Ромелу Лукаку (38-я минута, 45-я с пенальти) и аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес (2-я, 71-я с пенальти).
REGNUM 08:52
Футбол
Рэмси успеет восстановиться к матчу с «Локомотивом» в ЛЧ
По информации источника, валлиец, пропустивший матчи квалификации чемпионата Европы 2020 года из-за травмы, успеет восстановиться к игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Sportbox.RU 08:59
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
РИА Новости 04:32
Футбол
«Крылья Советов» выиграли в Оренбурге
Вести.Ru 06:31
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Культура
Житель Челябинской области довел до слез членов жюри шоу «Танцы»
Члены жюри высоко оценили танец жителя Снежинска, попросили его провести мастер-класс для других участников и объявили, что он будет и дальше радовать зрителей ТНТ.
Экономика сегодня 09:29
Спорт
IBU: союз биатлонистов России не выполнил условия для восстановления
Союз биатлонистов России (СБР) не выполнил всех условий для восстановления своего статуса, 19 октября заявили в Международном союзе биатлонистов (IBU) в ходе конгресса организации в Мюнхене.
Красная весна вчера в 10:52
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «МЮ». Уже в третий раз
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад Бин Салман готовит очередное предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Sport24.ru 07:55
Политика
Лавров признался, за что ему было стыдно
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему неудобно и даже стыдно за некоторые моменты в истории нашей страны.
Слово и Дело 06:40
Здоровье
В России увеличилась средняя продолжительность жизни
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Дума ТВ 17 октября в 05:34
Армия и оружие
Эксперт объяснил, почему США могут увеличить расходы на военные корабли
Признание военных успехов РФ может привести к тому, что в США решат увеличить расходы на корабли и подлодки, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин.
Парламентская газета 06:34
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.
REGNUM 02:14
Единоборства
Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым
ProstoProSport 05:30
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
В Тюмени загорелся завод «ПолимерПласт»
Вести.Ru 07:16
Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.
Вести.Ru 04:31
Кино
Вышел нецензурированный брутальный трейлер нового «Терминатора»
Заметим, что ранее обнародованные ролики не внушали особого оптимизма и радости в сердцах, но данный тивиспот неожиданно наподдал жирку, энергичного действа и явственно порос мясом брутального насилия.
Российская газета 09:20
Происшествия
В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
РИА Новости 03:21
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Гаджеты
Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G
По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.
Astera 09:14
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare не будет лутбоксов
Cyber.sports.ru 17 октября в 14:42
Происшествия
На соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от полученных травм во время соревнований в Хабаровске.
ТАСС 08:49
Футбол
«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву
Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
Матч ТВ 05:52
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 17 октября в 10:14