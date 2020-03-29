Как известно, новый налог на процентный доход коснется денежных вкладов в размере от миллиона рублей. При этом вклады суммироваться не будут. Согласно материалам поручения президента России Владимира Путина, размер банковских вкладов одного гражданина не будет суммироваться.

Озвучена схема нового налога на проценты с дохода по вкладам

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