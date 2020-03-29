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Наша версияНаша версияОзвучена схема нового налога на проценты с дохода по вкладам

Как известно, новый налог на процентный доход коснется денежных вкладов в размере от миллиона рублей. При этом вклады суммироваться не будут. Согласно материалам поручения президента России Владимира Путина, размер банковских вкладов одного гражданина не будет суммироваться.
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