Коронавирус
Наша версияОзвучена схема нового налога на проценты с дохода по вкладам
Как известно, новый налог на процентный доход коснется денежных вкладов в размере от миллиона рублей. При этом вклады суммироваться не будут. Согласно материалам поручения президента России Владимира Путина, размер банковских вкладов одного гражданина не будет суммироваться.
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Путин распорядился установить налог на доходы с вложений от миллиона рублей
Российская газета29 марта в 06:14
Новый налог на проценты коснется вкладов от 1 млн руб. без суммирования счетов
Интерфакс29 марта в 05:15
Власти решили не суммировать вклады в разных банках для налога на проценты
Говорит Москва29 марта в 05:13
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