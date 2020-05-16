Общество

Взгляд.руВзгляд.руОзвучены два сценария восстановления авиационной отрасли России

Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что есть два прогноза по тому, как будет восстанавливаться авиационная отрасль России. Пассажиропоток в 2020 году может упасть на 53,1% по оптимистичному прогнозу по сравнению с прошлым годом, и на 75% – по базовому, пояснил министр, передает РИА «Новости».
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Дитрих дал прогноз относительно сроков восстановления авиаотрасли

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Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды в июле 2014 года, спустя несколько дней после начала предсезонной подготовки.
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Лидер "Барселоны" Лионель Месси заявил, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата Испании.
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Общее число жертв коронавируса в Москве возросло до 1503, говорится в сообщении.
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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
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МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Дипломат США перепутал евреев и крымских татар

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Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
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