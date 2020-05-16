Общество
Взгляд.руОзвучены два сценария восстановления авиационной отрасли России
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что есть два прогноза по тому, как будет восстанавливаться авиационная отрасль России. Пассажиропоток в 2020 году может упасть на 53,1% по оптимистичному прогнозу по сравнению с прошлым годом, и на 75% – по базовому, пояснил министр, передает РИА «Новости».
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Шоу-бизнес
Беременная Кэти Перри полностью обнажилась в новом клипе
Культуромания вчера в 10:38
Политика
Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны
Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
Космос
НАСА заказывает еще 18 двигателей для своей космической ракеты
AstroNews.ru 13 мая в 16:07
Армия и оружие
В Сирии ликвидировали очередного главаря террористов
Предполагаемый глава террористической группировки «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдулла Цумада ликвидирован в Сирии, 16 мая сообщает портал SouthFront.
ИА Красная Весна 16:29
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Газета.Ru 16:02
Общество
В Роспотребнадзоре не готовы считать себя «бутылочным горлышком» в ситуации с тестами на коронавирус в Петербурге
Один из руководителей петербургского Роспотребнадзора прокомментировал заявление главы городского комитета по здравоохранению о том, что получение петербуржцами результатов тестов на коронавирус в Петербурге затягивалось, так как все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории на Оборонной улице.
Фонтанка.Ру 13:58
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:40
Футбол
Кьеллини об уходе Конте из «Юве»: «Он выжал нас досуха. Пары эпизодов хватило, чтобы все развалилось»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды в июле 2014 года, спустя несколько дней после начала предсезонной подготовки.
Sports.ru 15:56
Футбол
Лионель Месси: жду возобновления сезона
Лидер "Барселоны" Лионель Месси заявил, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата Испании.
Вести.Ru вчера в 04:59
Общество
Число жертв коронавируса в Москве превысило 1500 человек
Общее число жертв коронавируса в Москве возросло до 1503, говорится в сообщении.
Газета.Ru 16:14
Авто
ЦОДД определил топ-10 самых популярных у москвичей марок автомобилей
Агентство Москва 10:18
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Общество
«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» вернулись к работе
АБН вчера в 02:57
Общество
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Коммерсантъ 16:08
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 15:23
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Общество
«Укртранснафта» ликвидировала врезку в нефтепровод «Дружба»
Невские Новости 16:30
Футбол
«Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» претендуют на хавбека «Милана»
В сезоне-2019/20 хавбек провел 19 матчей за «Торино», за которое выступал на правах аренды, и отметился одной результативной передачей.
Спорт-Экспресс 13:44
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Политика
Дипломат США перепутал евреев и крымских татар
Фотографию отправки евреев в нацистский лагерь смерти в качестве иллюстрации депортации крымских татар в 1944 году опубликовал 16 мая постпред США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в своем Twitter.
ИА Красная Весна 16:29
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Шальке» в чемпионате Германии
Футболисты дортмундской "Боруссии" со счетом 4:0 нанесли поражение "Шальке" из Гельзенкирхена в домашнем матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Интерфакс-Спорт 11:34
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Происшествия
Во Франции арестован финансист геноцида в Руанде
Париж, 16 мая 2020, 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.
REGNUM 12:52
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Чиновник пояснил, что при любой бесплатной раздаче возникает некий тёмный рынок, и это «не выход из положения».
Говорит Москва 06:00
Происшествия
Горевшая в Петербурге больница купила немецкие ИВЛ по плану
Global look Press Закупка петербургской больницей Святого Георгия, которая ранее горела, партии аппаратов ИВЛ немецкого производства носила плановый характер.
РЕН ТВ 13:24
Экономика
Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России вчера в 15:27