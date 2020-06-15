Глава регионального отделения Роспотребнадзора Светлана Лапа 15 июня во время оперативного совещания рассказала о районах, в которых зафиксированы крупные очаги распространения коронавируса в Забайкалье, а также озвучила причины их появления.

Озвучены главные очаги и причины заболевания COVID-19 в Забайкалье

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