Здоровье
Zabnews.ruОзвучены главные очаги и причины заболевания COVID-19 в Забайкалье
Глава регионального отделения Роспотребнадзора Светлана Лапа 15 июня во время оперативного совещания рассказала о районах, в которых зафиксированы крупные очаги распространения коронавируса в Забайкалье, а также озвучила причины их появления.
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Светлана Лапа рассказала, где за прошедшую неделю забайкальцы «подхватили» коронавирус
Забайкальский рабочийвчера в 23:03
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Происшествия
В Челябинской области умерли ещё пять пациентов с коронавирусом
Челябинск, 15 июня 2020, 09:56 — REGNUM В Челябинской области скончались ещё пять пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
REGNUM 02:56
Космос
Роскосмос начал переброску пускового стола для «Ангары» на Восточный
Первые секции стартового стола для ракетного комплекса "Ангара" отправлены на космодром Восточный по железной дороге, основная часть будет отправлена по морю в июле, говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в пятницу на сайте госкорпорации.
ТАСС 12 июня в 10:34
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 10.06.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 13 июня в 13:03
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
В Крыму выявили 27 носителей SARS-CoV-2, один пациент умер
Симферополь, 14 июня 2020, 10:52 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 27 граждан.
REGNUM вчера в 03:52
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Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции
Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС вчера в 08:00
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Общество
Египет с 1 июля полностью возобновит авиасообщение
Власти Египта с 1 июля в полном объеме возобновляют авиасообщение.
Аргументы и Факты вчера в 13:36
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Политика
Украина пообещала жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 02:16
Общество
Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
РБК вчера в 17:00
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия вчера в 06:33
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты популярного немецкого журнала Auto Bild составили рейтинг самых надежных кроссоверов на европейском рынке.
Автоновости дня вчера в 03:10
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
Политика
Предсказан отказ Европы от открытия границ для россиян
Предсказывается, что Европа пока откажется от снятия ограничений на въезд для россиян, так как число новых случаев инфицирования COVID-19 в России еще велико.
Lenta.ru 02:21
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru вчера в 10:26
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Здоровье
В Алтайском крае возобновляют оказание плановой медицинской помощи
На третьем предусмотрен полный возврат в прежний режим больниц и поликлиник, а также стоматологической и офтальмологической помощи.
Бийский рабочий 02:17
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Общество
Нацбанк Белоруссии ввел временную администрацию в «Белгазпромбанке»
Нацбанк сообщил, что руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова (возглавляла НББ в 2011-2014 годах).
ТАСС 02:35
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Экономика
Тулякам рассказали о правилах успешного получения кредита
Первое — надо позаботиться о положительной кредитной истории, приводит lenta.ru совет эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаила Зельцера.
Молодой коммунар вчера в 18:23
Общество
Протестующие провозгласили автономию в одном из районов Сиэтла
Новые Известия 12 июня в 11:34
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58