Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняОзвучены главные условия для укрепления рубля

После укрепления, которое продлится в течение некоторого времени, денежная единица РФ может находиться в интервале от 67,5 до 70 рублей за доллар США, рассказал эксперт.
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с чего всё началось

У какой границы остановится укрепление рубля

Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Российская газета08 июня в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт дал прогноз по курсу рубля

News.ruвчера в 13:58

Эксперт рассказал о факторах, влияющих на укрепление курса рубля

ИА Красная Веснавчера в 13:10

У какой границы остановится укрепление рубля

Российская газета08 июня в 23:00

Озвучены главные условия для укрепления рубля

Экономика сегоднявчера в 09:52

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Газета.Ruвчера в 07:24

Эксперт дал прогноз по курсам валют

RT на русскомвчера в 06:27

Эксперт дал прогноз по курсам валют

Москва 24вчера в 10:02
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Авто

Составлен список автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП

Рейтинг составлен на основе отзывов владельцев подержанных машин, сошедших с конвейера в период с 2001 по 2015 год.
Новые автомобили 07 июня в 04:51
71
Экономика

Минэкономики раскритиковало законопроект о запрете криптовалюты

Минэкономики направило в Госдуму письмо с критикой новой версии законопроекта о запрете криптовалюты.
РБК 02:37
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
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Происшествия

Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с актером Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 02:26
46
Политика

Россию поставили на десятое место с конца в «рейтинге миролюбия»

Москва, 10 июня 2020, 09:37 — REGNUM Составители «Глобального индекса миролюбия» отвели России 154-е место среди 163 стран мира.
REGNUM 02:37
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» отменил матч со «Стоук Сити» из-за коронавируса

«Манчестер Юнайтед» отказался от проведения товарищеского матча против «Стоук Сити».
Спорт-Экспресс 00:12
Происшествия

ФСБ сообщила об обысках в администрации закрытого города с ракетными войсками

Сотрудники ФСБ проводят обыски в администрации закрытого города Сибирский, в котором расположена дивизия ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Lenta.ru 03:44
Теннис

Роджер Федерер объявил, что пропустит остаток сезона-2020

Чемпионат 02:57
Происшествия

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будет контролировать соблюдение актером Михаилом Ефремовым режима содержания под домашним арестом с помощью электронного браслета, сообщили в пресс-бюро московского управления ведомства.
Интерфакс вчера в 15:05
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Недвижимость

Банки стали чаще отказывать заемщикам в одобрении ипотеки

Системообразующие банки, как правило, отказывают заемщикам, если по их справке 2-НДФЛ понятно, что клиент работает в отрасли, признанной пострадавшей от коронавируса.
Российская газета вчера в 09:25
Общество

В России за сутки зафиксировано 8595 случаев коронавирусной инфекции

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки).
Интерфакс вчера в 03:41
Политика

Путин поддержал Голубева на выборах губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области сегодня отчитался перед президентом России Владимиром Путиным об итогах своей работы.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 08:09
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Технологии

Разработчик летающего мотоцикла едва не разбился во время полёта

Об инциденте рассказал основатель и глава компании HoverSurf Александр Атаманов, который пояснил, что падение летающего мотоцикла Scorpion-3 произошло из-за технической поломки.
Популярная механика вчера в 10:46
Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
47
Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 09:33
877
Происшествия

В ульяновском СИЗО заключенные устроили бунт

В Ульяновской области подследственные, содержащиеся под стражей в следственном изоляторе № 1, устроили бунт.
Российская газета 02:07
11
Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
115
Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
150
Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 07 июня в 03:00
441
Здоровье

На Среднем Урале коронавирус выявили ещё у 242 человек

Екатеринбург, 9 июня 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 242 случая выявления коронавируса.
REGNUM вчера в 04:08
992
Кино

HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max сняла с эфиров фильм «Унесенные ветром», сюжет которого разворачивается во время Гражданской войны в США.
Известия 00:45
38
Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда 08 июня в 04:10
111
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

РИА Новости вчера в 14:59
813
Общество

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста

Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
10
Происшествия

Панкратов-Черный назвал «виновных» в ДТП с участием Ефремова

Известия 01:12
405
Общество

В России выявили за сутки 8404 случая коронавируса

За последние сутки в России зафиксировали 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах, рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Новгородские ведомости 03:36
233
Наука

Археологи назвали год основания уйгурской крепости Пор-Бажын

Ученые-археологи определили год основания уйгурской крепости Пор-Бажын.
Evo-rus.com 02:15
14
Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
135
Политика

Патрушев: Украина и Грузия получили от Запада не помощь, а зависимость

Ряд стран пережили «цветные революции», но вместо демократизации и процветания получили политическую дестабилизацию, рост коррупции и организованной преступности, экономический и социальный кризис, обеднение населения, а иногда и гражданские войны.
REGNUM 02:57
2
Здоровье

Лимаренко: пандемию мы не победим, ждем вакцину

Валерий Лимаренко особо подчеркнул, что в Сахалинской области нет ни одного летального случая.
Сахалин.Инфо 03:10
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