Экономика
Газета.RuЭксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
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с чего всё началось
Напомню, что основными факторами, оказывающими благоприятное влияние на курс рубля, традиционно служат растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.Российская газетавчера в 23:00
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия
Момент ДТП с участием Ефремова попал на видео
В сети появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых якобы запечатлен момент ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
В Донбассе подорвался автомобиль с украинскими военными
В городе Авдеевка в Донецкой области во вторник, 9 июня, подорвался автомобиль ВС Украины, в результате чего десять военнослужащих получили минно-взрывные травмы.
Газета.Ru 13:55
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online 11:06
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Общество
В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу
"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Общество
Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы
Мир может столкнуться с глобальной продовольственной катастрофой из-за последствий пандемии коронавируса, если не будут приняты срочные меры, говорится в аналитической записке генсека ООН Антониу Гутерреша.
РИА Новости 12:59
Авто
Летом автомобилистов России затронут три нововведения
Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
Политика
В США назвали Путина «самым последовательным сторонником демократии»
Американское издание Fort Russ News назвало президента России Владимира Путина одним из самых последовательных сторонников демократии в мире.
Известия 09:00
Единоборства
UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров
RT на русском 12:15
Политика
Трампа уже охраняют таможенники и тюремщики
Мол, наряду с полицией и Национальной гвардией с протестующими, которые «не могут дышать», как убитый американскими полицейскими чернокожий Джордж Флойд, теперь борется некая «тайная полиция».
Аргументы недели 14:58
Происшествия
Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
RT на русском 08:52
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Общество
«Социальный мониторинг» продолжит работать после отмены пропусков в Москве
Приложение «Социальный мониторинг» для контроля заразившихся коронавирусом COVID-19 продолжит работать и после отмены цифровых пропусков в Москве, сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 15:03
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Кино
Киану Ривз остался доволен сценарием новой «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс отметили похвалой сценарий продолжения трилогии режиссеров Вачовски «Матрица».
АБН вчера в 13:01
Футбол
«Уфа» интересуется защитником сборной Болгарии
Защитник сборной Болгарии и софийского ЦСКА Божидар Чорбаджийски может перейти в "Уфу", сообщает местное издание Маrіса.
Реальное время 14:23
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня 02:28
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Происшествия
В Ульяновской области заключенные СИЗО устроили акцию протеста
Заключенные СИЗО в Ульяновской области во вторник устроили акцию протеста после применения к одному из обвиняемых силы со стороны сотрудников изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
РИА Новости 14:41
Наука
Негативное мышление увеличивает риск развития деменции
Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
Шоу-бизнес
«Дослужилась со мной до генеральши»: Нагиев впервые рассказал о жене
Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек.
News.ru 11:51
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor вчера в 08:07
Общество
Ветерану ВОВ стало плохо после оскорблений Навального
ПолитРоссия 12:45