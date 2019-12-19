Энергетика

Quto.ruQuto.ruОзвучены масштабы роста цен на бензин в 2020 году

По прогнозу Гасанова, в 2020 году бензин в среднем может подорожать на 2 процента в силу возможного роста инфляции с начала года. Это фактически гарантированный сезонный рост, избежать которого не удастся.
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с чего всё началось

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.
Российская газета17 декабря в 23:00

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Насколько подорожают продукты в 2020 году?

Аргументы и Факты16:14

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию?

Car.ruвчера в 06:23

Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года

Tverigrad.ruвчера в 10:18

Бензин в России подорожает с нового года

Афанасий-бизнесвчера в 07:17

Эксперт предсказал скорое подорожание бензина

Московский Комсомолец12:00

Югорчане рассказали, сколько тратят на бензин в месяц и ощущают ли рост цен на топливо

Югра-ТВвчера в 03:02

Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию

Российская газета17 декабря в 23:00
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Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы на Лубянке

Вести.Ru 12:24
Здоровье

Путин ответил на вопрос о помощи больным детям

Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
Аргументы недели 06:57
Политика

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Газета.Ru 17 декабря в 07:48
Наука

Следы заражения червем токсокарой нашли у каждого пятого человека на планете

19 процентов людей на Земле хотя бы раз в жизни встречались с паразитическим круглым червем токсокарой, если верить подсчетам ученых, которые проанализировали данные двух с половиной сотен исследований.
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Общество

Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК вчера в 11:21
Политика

Путин назвал автора украинской идентичности

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Lenta.ru 10:35
Шоу-бизнес

Мама Анастасии Заворотнюк перестала платить за элитную квартиру в центре Москвы

Мама Анастасии Заворотнюк является владелицей квартиры площадью почти 200 квадратных метров.
Комсомольская правда 12:20
Общество

Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
ТАСС 12:07
Политика

Состоялась большая пресс-конференция с Владимиром Путиным

Владимир Путин сообщил, что Россия не является лидером по выбросам в атмосферу.
Магсити74 08:33
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Армия и оружие

США отмечают усилившееся сотрудничество России и Китая в Арктике

Соединенные Штаты фиксируют возросшую активность в Арктике, в том числе усилившееся сотрудничество в регионе России и Китая.
ТАСС вчера в 18:24
Биатлон

Российские биатлонисты не попали в топ-10 на этапе КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону подошла к концу мужская спринтерская гонка. Соревнования проходят во французском городе Анси.
Газета.Ru 10:00
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
РИА Новости 11:07
Армия и оружие

Российскую армию вооружили двухсредными автоматами

Госкорпорация «Ростех» заявила о начале промышленного производства автоматов АДС, способных эффективно стрелять на суше и в воде, передает ТАСС.
ForPost 09:30
Происшествия

В Тбилиси напали на сына первого президента Грузии

В Тбилиси напали на Цотнэ Гамсахурдия — сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.
РБК 13:58
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Правда, речь идет об анаэробной жизни в ядовитой атмосфере - нам бы там не понравилось.
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Общество

Нетаньяху обещает добиваться возвращения Наамы Иссахар в Израиль

Обещание сделать всё, чтобы Наама Иссахар, осуждённая в РФ за наркотики, вернулась в Израиль, дал её матери Яффе Иссахар 19 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе.
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Экономика

В финансах США затыкают «дыру» на 86 миллиардов в день. Пока удается

Против Штатов санкции никто не вводил, но ситуация в этом ключевом сегменте финансового рынка выглядит очень плохо — не зря Федрезерву приходится затыкать "дыры" на 86 миллиардов долларов каждый день.
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Обновленный кроссовер китайского производства, Chery Tiggo 7, представлен для покупателей в новой версии.
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IBM разработала новые батареи на основе морской воды

Инженеры американской компании International Business Machines разработали новые батареи на основе морской воды.
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В Ростовской области 25 человек отравились роллами

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На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП

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Компания Mitsubishi выводит на рынок лимитированную серию кроссовера ASX/RVR. Новинка получила название Black Edition.
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Блогер Лена Миро прокомментировала скандал вокруг фильма Пугачевой

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Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
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В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже.
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