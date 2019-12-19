Энергетика
Quto.ruОзвучены масштабы роста цен на бензин в 2020 году
По прогнозу Гасанова, в 2020 году бензин в среднем может подорожать на 2 процента в силу возможного роста инфляции с начала года. Это фактически гарантированный сезонный рост, избежать которого не удастся.
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с чего всё началось
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции. Для этого применяются различные стратегии. Например, внедрение демпфирующего механизма, снижение экспортных пошлин и увеличение налога на НДПИ.Российская газета17 декабря в 23:00
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Эксперты рассказали, сколько будет стоить бензин на российских АЗС после Нового года
Tverigrad.ruвчера в 10:18
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