Коронавирус
Вести КузбассПоявилась новая информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе
В Telegram-канале оперативного штаба сообщили: по состоянию на 11 часов 4-го апреля за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Уточняется, что пациент с подтверждённым диагнозом продолжает получать лечение в кемеровской инфекционной больнице.
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля 2020 года: три человека под наблюдением, один продолжает лечение
Комсомольская правда - Кемерововчера в 00:17
Количество человек, находящихся на подозрение на коронавирус, увеличилось в Кузбассе
Московский комсомолец Кузбассвчера в 02:22
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