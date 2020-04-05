Коронавирус

Вести КузбассВести КузбассПоявилась новая информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

В Telegram-канале оперативного штаба сообщили: по состоянию на 11 часов 4-го апреля за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Уточняется, что пациент с подтверждённым диагнозом продолжает получать лечение в кемеровской инфекционной больнице.
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Число кузбассовцев с подозрением на коронавирус выросло в четыре раза

VSE42.RU02:17

В Кузбассе увеличилось число пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию

Газета Кемерова01:55

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 5 апреля 2020 года: три человека под наблюдением, один продолжает лечение

Комсомольская правда - Кемерововчера в 00:17

Стала известна актуальная информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Толк42вчера в 02:35

Оперштаб Кемеровской области обновил сведения по COVID-19

Сибдеповчера в 00:52

В Кузбассе три человека находятся под наблюдением из-за COVID-19

РИА Новостивчера в 00:37

Количество человек, находящихся на подозрение на коронавирус, увеличилось в Кузбассе

Московский комсомолец Кузбассвчера в 02:22
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Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Путешествия

АТОР предложила заморозить выплаты за аннулированные туры до 2022 года

Ассоциация предлагает на срок заморозки выдавать туристу депозитный сертификат.
Коммерсантъ 01:40
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com вчера в 10:02
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Происшествия

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусом

В Иркутской области зафиксирован первый случай смерти пациента, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 03:12
Происшествия

Подозреваемого в стрельбе в Тюменской области задержали в Тобольске

Сотрудники правоохранительных органов Тюменской области задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе по своим родственникам.
РБК 03:13
Армия и оружие

На базах США в районе Токио введен режим ЧС из-за коронавируса

Токио, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Командующий вооруженными силами США в Японии (USFJ) объявил чрезвычайное положение на военных базах в районе Токио в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:21
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

Peterburg2.ru вчера в 07:26
Энергетика

Названо новое препятствие в сделке между Россией и Саудовской Аравией

Новым препятствием для заключения сделки между Россией и Саудовской Аравией по регулированию ситуации на нефтяном рынке стали противоречия в параметрах сокращения добычи, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 03:18
Общество

Роспотребнадзор выявил основной способ передачи коронавируса

Коронавирусная инфекция главным образом передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ToDay News Ufa вчера в 10:15
Происшествия

В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус

В Курской области скончался пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 03:19
Общество

Благовещение-2020: на какой день приходится праздник и как отмечается

В церковном календаре Благовещение Пресвятой Богородицы занимает особенное место.
Стерлеград 01:00
Происшествия

В Приамурье зараженного коронавирусом доставили в больницу под конвоем

В Амурской области одного из четырех заболевших коронавирусной инфекцией доставили в больницу с помощью полиции.
Российская газета 02:17
Общество

Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
ФАН вчера в 17:43
Экономика

Силуанов: «тучные времена» в экономике прошли

Антон Силуанов, министр финансов России, считает, что мировую экономику ждут тяжелые времена.
ГЛАС.RU 02:31
Политика

Украинский парламент готовится установить рекорд по количеству правок к законопроекту

Фракция «Слуги народа» в Верховной Раде намерена на внеочередном заседании парламента отклонить проекты постановлений, которые мешают рассмотрению закона о банках.
Украина.ру 03:19
Общество

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
РИА Новости вчера в 21:00
Общество

Названы районы Нижегородской области, где выявили коронавирус

В Нижегородской области определили состав «соответствующей территории» - это те города и районы, в которых за последние две недели были выявлены случаи коронавируса.
Открытый Нижний 01:40
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Экономика

РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.
РИА Новости 03:20
Общество

Грузовое сообщение с КНР приостановили на погранпереходах в Приморье

Через российско-китайские погранпереходы в Приморье с 6 апреля временно прекратятся автомобильные грузовые перевозки.
EastRussia вчера в 22:47
Футбол

Мамаев с благодарностью вспоминает тюремные дни

Газета.Ru 04 апреля в 19:10
Общество

Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса

Издание отмечает, что один из членов комитета по чрезвычайным ситуациям рассказал о данных разведки, которые свидетельствуют об утечке коронавируса из одной из лабораторий в Ухане, где находятся институт вирусологии и центр контроля заболеваний.
Известия 00:00
Общество

Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина

В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля.
Известия 00:58
Общество

Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 02:37
Общество

У жителя крымской Ялты обнаружили COVID-19 после поездки в Мексику

Симферополь, 6 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Ещё у одного жителя Крыма, который недавно вернулся на полуостров из Мексики, выявили COVID-19.
REGNUM 03:21
Экономика

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения

У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 18:38
Общество

В США супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут

В США прожившие в браке 51 год супруги умерли от COVID-19 в один день с разницей в шесть минут. Об этом рассказал их сын Бадди Бейкер.
Известия вчера в 22:56
Общество

Елизавета II обратилась к нации в связи с эпидемией коронавируса

Lenta.ru вчера в 18:07
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