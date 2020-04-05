В Telegram-канале оперативного штаба сообщили: по состоянию на 11 часов 4-го апреля за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. Уточняется, что пациент с подтверждённым диагнозом продолжает получать лечение в кемеровской инфекционной больнице.

Появилась новая информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц - 100 тысяч рублей.

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", - говорится в сообщении.

Экономика Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».

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Общество Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".

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Экономика РБК сообщил о разработке стресс-тестов для системообразующих компаний Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса на фоне карантинных мер и ситуации на сырьевых рынках, пишет РБК со ссылкой на документ Минпромторга.

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Общество Власти Новосибирской области назвали условие для отмены карантина В ходе оперативного совещания Травников поручил региональному Роспотребнадзору разработать рекомендации, как прекратить режим самоизоляции в Новосибирской области, ранее продленный до 30 апреля.

Общество Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей Правительство утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Экономика У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения У рестораторов и торговцев требуют своевременной платы за помещения Владельцы объектов коммерческой недвижимости, не получившие пока официальных предписаний властей, неохотно идут навстречу арендаторам, которые просят арендные каникулы на фоне распространения COVID-19.