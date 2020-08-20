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Муксун.fm
Муксун.fm

Озвучены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Ранее жители Сургута сообщали, что не верят в вакцину.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
РИА Новости09:39
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Минздраве назвали побочные эффекты вакцины против коронавируса

Lenta.ru06:02
Topdaynews.ru

Минздрав озвучил побочные эффекты вакцины против коронавируса

Topdaynews.ru11:52
Комсомольская правда

Разработчик рассказал о побочных действиях после вакцинации от коронавируса

Комсомольская правда10:24
Наша версия

Главный инфекционист Минздрава назвал побочные эффекты вакцины от COVID-19

Наша версия08:43
Коммерсантъ

Разработчик вакцины от коронавируса назвал возможные побочные реакции

Коммерсантъ11:57
Газета.Ru

Названы побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

Газета.Ru08:31
Shraibikus News

У российской вакцины от COVID-19 выявлена масса побочных эффектов

Shraibikus News17 августа в 11:03

Экс-советник Трампа Стив Бэннон арестован по делу об отмывании денег

Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times.
Интерфакс11:33
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Свидетель сообщил об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев представил в Пресненском суде показания свидетеля Алексея Кобца, который рассказал, что в момент аварии со смертельным исходом за рулем машины артиста находился другой человек, сообщает ТАСС.
Ведомости10:14
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В Дагестане чиновников поймали на поддельных справках об инвалидности

Сотрудниками Главного управления МВД России по СКФО совместно с дагестанскими коллегами в одном из подразделений Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан выявлена преступная группа, за взятки оформлявшая незаконное установление либо продление инвалидностей гражданам, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО.
Российская газета06:31
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Нижегородец выкинул в мусор отложенные на автомобиль деньги

Житель Сормовского района Нижнего Новгорода обратился к региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с просьбой вернуть ценный пакет, который, по его словам, случайно попал в мусорный контейнер.
РИА Новости12:36
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