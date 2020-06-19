Энергетика
URA.RuОзвучены причины роста цен на бензин в России
На повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.
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Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости вчера в 12:56
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Происшествия
Медведь задрал пенсионерку на Сахалине
Ранее трагедия произошла 8 июня в Смирныховском районе, когда медведь задрал геодезиста (жителя Южно-Сахалинска), проверявшего в лесу геодезические знаки.
Интерфакс - Россия 18 июня в 06:40
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил, что не посетит парад Победы в Москве, который состоится 24 июня.
Газета.Ru вчера в 09:49
Политика
Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 00:54
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.
Газета.Ru вчера в 16:49
Общество
Техас, Флорида и Аризона побили рекорды по количеству заражений
Рекордное количество случаев заражений новым коронавирусом зарегистрировано в трех американских штатах: Техас, Флорида и Аризона, заявляют местные власти 19 мая на официальных порталах департаментов здравоохранения.
ИА Красная Весна вчера в 14:18
Шоу-бизнес
Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном
Слухи о романе Петросяна и Брухуновой возникли летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко.
ТВ Центр вчера в 05:54
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Кино
Зои Кравиц рассказала, каким Бэтменом будет Роберт Паттинсон
iReactor вчера в 06:23
Происшествия
Сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce
Южный автомобиль вчера в 08:28
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня.
Газета.Ru вчера в 20:59
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
РБК вчера в 10:38
Здоровье
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru вчера в 21:17
Авто
Triumph представил свой первый электрический велосипед
Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
Политика
Facebook удалил публикацию Трампа за нарушение авторских прав
Социальная сеть Facebook удалила публикацию президента США Дональда Трампа с видеороликом, где изображена сцена с темнокожим и белым малышами, в связи с жалобами на нарушение авторских прав.
Известия вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Происшествия
Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
News.ru 18 июня в 13:17
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
Здоровье
В ВОЗ рассказали о научном прорыве в лечении коронавируса
В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты испытаний «отличной новостью» и «научным прорывом».
Городовой 17 июня в 01:22
Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Севильей»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что «Тоттенхэм» не смог удержать победу над «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счётом: 1:1.
ГЛАС.RU вчера в 21:00
Здоровье
Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
Советы по питанию людям, которые стремятся похудеть, дала врач-диетолог Марина Аплетаева.
Волгоградская правда вчера в 22:31
Футбол
«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»
Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Общество
На Кубани нашли ритуальное погребение возрастом в несколько тысяч лет
Археологи считают, что это ритуальное захоронение, традиционное для того времени.
Аргументы и Факты вчера в 23:43
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Lenta.ru вчера в 11:57
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Экономика
Сбербанк ввел комиссию 1% на переводы через банкоматы
Со 2 июня Сбербанк вводит комиссию на внутрибанковские переводы через банкоматы в размере 1%.
MosTimes вчера в 14:04
Общество
WSJ: В США откажутся от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов
Американская компания-производитель мороженого Eskimo Pie решила сменить название своего фирменного десерта, чтобы не обижать эскимосов - группу коренных народов, проживающих на территориях Гренландии, Нунавута в Канаде, Аляски и восточных районов Чукотки.
Российская газета вчера в 22:24
Футбол
Гвардиола сообщил, что Сане уйдет из «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что немецкий форвард Лерой Сане отказался продлевать контракт с клубом.
Нева Спорт вчера в 09:06