На повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.

Озвучены причины роста цен на бензин в России

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