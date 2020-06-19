Энергетика

URA.RuURA.RuОзвучены причины роста цен на бензин в России

На повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.
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