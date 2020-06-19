Энергетика
URA.RuОзвучены причины роста цен на бензин в России
На повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.
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«Рост цен не заставил себя долго ждать»: Баженов о виновниках подорожания топлива
Радио Комсомольская правда18 июня в 10:58
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В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19
Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
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Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня
Известия вчера в 16:59
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В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Lenta.ru вчера в 11:57
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С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Происшествия
В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом
Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:21
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На Красной площади пройдет генеральная репетиция парада Победы
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Общество
С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного
Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
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Ореанда-Новости 18 июня в 07:28
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Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющейся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
Петербургский дневник вчера в 08:34
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Происшествия
Начальник районного отдела ГИБДД арестован на Ставрополье за взятки
Следователи задержали начальника отдела ГИБДД в Кочубеевском районе Ставропольского края, подозреваемого во взяточничестве.
Известия вчера в 14:40
Здоровье
Врач рассказала, как можно определить рак по запаху
Evo-rus.com вчера в 04:58
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
Политика
Нуланд предлагает «надавить» на Путина изнутри страны
Согласно утверждению Нуланд, Россия не является "монолитной и незыблемой" страной, в последнее время на территории страны растет недовольство граждан, неудовлетворенных правлением Путина.
Военное обозрение 18 июня в 04:10
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 18 июня в 10:56
Авто
Triumph представил свой первый электрический велосипед
Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
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По-видимому, чагырская популяция пришла на Алтай из европейской части материка около 80 тыс. лет назад.
Интерфакс - Россия 17 июня в 06:51
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии
В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
NewInform 18 июня в 08:31
Армия и оружие
Россия получила «таблетку» от авиации НАТО
«Вербу» впервые показали на выставке «Армия-2015», а в 2017-ом она прошла первое крещение боем в Сирии - 3 августа 2017-го у блокпоста в Восточной Гуте из нее одним выстрелом был сбит беспилотник группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещенной в РФ), корректирующий огонь артиллерии боевиков.
Вечерний курьер 01:36
Здоровье
Названы победители Всероссийского конкурса врачей
Центральная комиссия Всероссийского конкурса врачей определила победителей 2020 года.
Medvestnik.ru вчера в 03:22
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
РИА Новости вчера в 14:39
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Политика
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят в Кремль
О своих внуках Путин впервые рассказал в 2017 году.
Discover24 18 июня в 13:03