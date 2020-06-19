Энергетика

URA.RuURA.RuОзвучены причины роста цен на бензин в России

На повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Эксперты считают, что данное явление временное.
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Озвучены причины роста цен на бензин в России

URA.Ru14:07

Рекордный 95-ый. В чем причины роста цен на бензин?

Аргументы и Факты13:45

Почему растут биржевые цены на бензин

Независимая газета02:00

Эксперты объяснили рост оптовых цен на бензин

Известия11:40
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Финансы

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

Центробанк впервые с 2015 г. понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 4,5%,следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.
ТАСС 07:11
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Гаджеты

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Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.
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В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
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«Спартак» приехал в Тулу на матч с «Арсеналом»

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Лукашенко и Путин договорились обсудить вопросы экономики

Президент Белоруссии Аександр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились обсудить вопросы экономики.
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Политика

Путин заявил о достойном ответе России на угрозу коронавируса

Владимир путин отметил, что Россия достойно ответила на угрозу эпидемии благодаря консолидированному подходу к решению проблемы.
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Общество

Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?

Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
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Кино

В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки

Японский телеканал NKH опубликовал кадры полнометражного аниме, который станет первым подобным проектом для студии Хаяо Миядзаки Ghibli.
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Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

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Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

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ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
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Общество

Центр Сиэтла объявил себя Автономной территорией

Центр одного из крупных городов объявил себя автономной территорией.
Время МСК 16 июня в 17:00
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Суд в Ульяновске оставил Михаила Сычёва в СИЗО

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В США скончался сын Никиты Хрущева

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BMW планирует сократить 6000 рабочих мест

6 тысяч рабочих мест планирует сократить один из крупнейших автопроизводителей Германии BMW, сообщает 19 июня пресс-служба автоконцерна.
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
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Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

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Народные новости вчера в 04:35
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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Напомним, что полузащитник "шпор" Деле Алли пропускает эту игру из-за шутки про коронавирус.
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Оператор «Северного потока-2» сменил руководство

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2» сообщил о перестановках в руководства.
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Киркоров назвал оскорбившихся десантников людьми без чувства юмора

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