Происшествия
Слово и ДелоОзвучены шансы на выздоровление заразившейся коронавирусом россиянки
Россиянка, заразившаяся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, имеет высокие шансы на выздоровление, в чем уверены эксперты.
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Вирусолог оценил шансы россиянки с Diamond Princess на выздоровление от коронавируса
Народные новости11:43
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Кино
СМИ: автор «Трёх билбордов» и «Залечь на дно в Брюгге» создаёт новый фильм
Последний фильм МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» вышел в 2017 году, выиграв два «Оскара» за лучшую женскую и второстепенную мужскую роли.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в финал в спринте из-за падения норвежца. Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Шоу-бизнес
Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела
Футбол
Московское «Динамо» сыграло вничью с «Минском» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с "Минском" в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Здоровье
Россиян предупреждают о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Немецкие врачи обеспокоены тем, что в Германии люди часто заражаются глазным гриппом. Данная болезнь также оказывается серьезной и опасной.
Политика
В законопроект о Конституции ко второму чтению внесли новые поправки
Ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию России внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.
Общество
Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию
Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Ещё один гражданин России заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.
Футбол
Президент «Порту»: Касильяс сообщил мне о решении завершить карьеру
Президент португальского футбольного клуба "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта заявил, что голкипер Икер Касильяс решил завершить спортивную карьеру, чтобы сосредоточиться на проведении предвыборной кампании, целью которой должно стать избрание президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Политика
Радев и Путин обсудили цену на газ для Болгарии
Президент России Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре обсудили совместные проекты в сфере энергетики, прежде всего цену на российский газ для Болгарии.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Наука
Новейшая технология сможет производить электричество из воздуха
Американские ученые создали технологию получения электричества из воздуха.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы
США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Футбол
Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Игры
Официально: 27 февраля Larian покажет геймплей Baldur’s Gate III
Создатели Baldur's Gate III подтвердили, что 27 февраля в 23:30 МСК пройдёт мировая премьера игрового процесса ролевой игры.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Здоровье
Американские ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
Группа медиков, возглавляемая Чарльзом Хеннекенсом, который первым обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дала рекомендации по применению этого препарата.
Биатлон
Йоханнес Бё признал победу Александра Логинова на чемпионате мира
26-летний норвежский спортсмен Йоханнес Бё заявил, норвежцы «перегнули» с критикой Александра Логинова.
Хоккей
Канадский хоккеист переехал в Россию и начал пить от депрессии
Хоккеист из Канады Брэндон Сагдэн вспомнил о своей жизни в России.
Экономика
Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию
Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».