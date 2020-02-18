Происшествия

Слово и ДелоСлово и ДелоОзвучены шансы на выздоровление заразившейся коронавирусом россиянки

Россиянка, заразившаяся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, имеет высокие шансы на выздоровление, в чем уверены эксперты.
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Шансы россиянки с коронавирусом выжить на Diamond Princess оценили вирусологи

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Озвучены шансы на выздоровление заразившейся коронавирусом россиянки

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Эксперты оценили шансы на выздоровление россиянки с коронавирусом на Diamond Princess

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Вирусолог оценил шансы россиянки с Diamond Princess на выздоровление от коронавируса

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Эпидемиолог оценил шансы россиянина с коронавирусом выжить на Diamond Princess

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