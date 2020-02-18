Происшествия
Слово и ДелоОзвучены шансы на выздоровление заразившейся коронавирусом россиянки
Россиянка, заразившаяся коронавирусом на лайнере Diamond Princess, имеет высокие шансы на выздоровление, в чем уверены эксперты.
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Вирусолог оценил шансы россиянки с Diamond Princess на выздоровление от коронавируса
Народные новости11:43
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Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Экономика
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В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
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Посол России назвал причину ухудшения отношений с Польшей
Посол России в Польше Сергей Андреев назвал причину нынешнего уровня отношений между Варшавой и Москвой.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Шоу-бизнес
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Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Общество
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Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Происшествия
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Наука
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От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане
В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
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Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
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Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Шоу-бизнес
Племянник королевы Елизаветы II объявил о разводе
В семье королевы Великобритании продолжается череда разводов: после того, как расставаться с женой собрался ее внук Питер Филлипс, о расторжении брака объявил и племянник Елизаветы II - сын ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Политика
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе.
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Здоровье
Врач из Пермского края назвала причину отказа принять больного с ВИЧ
Врач-терапевт из поселка Ныроб в Пермском крае Татьяна Аксенова объяснила, почему отказалась принимать бывшего осужденного с ВИЧ.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Политика
Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии
В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
Политика
Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.