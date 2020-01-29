Политика
Lenta.ruПАСЕ отклонила антироссийские поправки к резолюции по РФ
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонил большинство поправок к резолюции по России. Об этом сообщает глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
Комиссия ПАСЕ отклонила антироссийские поправки в резолюцию по делегации РФ
Московский Комсомолец09:42
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Политика
Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Политика
Володин прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне сделано в угоду европейским странам и США.
Политика
Глава «Почты России» станет заместителем нового руководителя
Подгузов возглавляет «Почту России» с июля 2017 года.
Футбол
Боатенг ударил Горецку на тренировке «Баварии»
На тренировке «Баварии» произошла стычка между защитником Жеромом Боатенгом и хавбеком Леоном Горецкой, информирует Bild.
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Общество
В Москве госпитализировали главу Республики Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что находится в больнице из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.
Общество
Ростуризм призвал вернуть туроператорам деньги за билеты в Китай
Глава Федерального агентства по туризму Министерство экономического развития Российской Федерации Зарина Догузова обратилась в Росавиацию с просьбой рекомендовать авиакомпаниям вернуть деньги туроператорам за выкупленные билеты в Китай в случае, если вылет должен был состояться после 24 января.
Происшествия
В Петербурге возбудили дело о вандализме из-за граффити с Путиным
В Петербурге сотрудники полиции по подозрению в вандализме задержали двух молодых людей, которые якобы были авторами 40 трафаретных граффити с президентом Владимиром Путиным на стенах домов.
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Технологии
Составили список лучших антивирусов для Windows 10
Составлен список лучших антивирусных программ для Windows 10.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин выгоняет из квартиры бывшую жену с дочкой
Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина рассказала, что экс-супруг и его мама собираются выселить ее из квартиры вместе с дочкой.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал сроки появления коронавируса в России
По мнению профессора, для опасений есть причины: болезнь передается воздушно-капельным путем, высокий прирост заболеваемости, новые случаи заражения в провинциях Китая, которые граничат с Российской Федерацией, завоз вируса в 16 стран.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по региону.