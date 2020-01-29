Политика

Lenta.ruLenta.ruПАСЕ отклонила антироссийские поправки к резолюции по РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонил большинство поправок к резолюции по России. Об этом сообщает глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.
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ПАСЕ отклонила антироссийские поправки Украины в резолюцию по РФ

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Комитет ПАСЕ отклонил ряд поправок к резолюции о полномочиях России

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Комиссия ПАСЕ отклонила антироссийские поправки в резолюцию по РФ

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Комитет ПАСЕ отклонил большинство поправок к резолюции о подтверждении полномочий России

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
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