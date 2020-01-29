Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отклонил большинство поправок к резолюции по России. Об этом сообщает глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает ТАСС.

ПАСЕ отклонила антироссийские поправки к резолюции по РФ

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