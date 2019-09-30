Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала предложение Бюро ПАСЕ провести дебаты о митингах, которые прошли в Москве перед выборами депутатов Мосгордумы. Предложение поддержали 77 членов ассамблеи, 33 высказались против.

ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по протестам в Москве

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