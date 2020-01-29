Политика
REGNUMПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объеме было поддержано необходимым большинством депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в рамках пленарной сессии 29 января. Ратификацию одобрили 96 депутатов.
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Политика
Нетаньяху может лично забрать на родину помилованную Путиным Иссахар
Помилованную президентом России Владимиром Путиным Нааму Иссахар может отвезти на родину лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Общество
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»
За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку
На фоне разразившихся скандалов глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Вест Хэм»
Лондонский «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Ливерпулю» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Энергетика
На Украине истощились месторождения газа
Более чем на 80% истощены запасы пяти ведущих газовых месторождений Украины.
Баскетбол
НБА не планирует менять логотип в честь Кобе Брайанта
Лига не планирует помещать на логотип легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта, несмотря на то, что петиция с просьбой поместить игрока на логотип собрала более 2 миллионов подписей.
Энергетика
Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель
Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Авто
Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью
Японский автопроизводитель Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.
Шоу-бизнес
Курникова ждёт третьего ребёнка от Иглесиаса
Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Курникова намекнула на свадьбу с Энрике Иглесиасом.
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Футбол
Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Политика
Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине
Наших детей поделили на три сорта по языку.
Политика
Спикер парламента Хакасии оправдал сталинскую депортацию калмыков в Сибирь
Иосиф Сталин инициировал решение о депортации населения Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от расправы калмыков, воевавших на стороне Вермахта в годы Великой Отечественной войны.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Происшествия
Тягач «снес» микроавтобус в Макарове
Идущий на обгон автомобиль столкнулся с Деликой . Водитель тягача, следовавшего за Mitsubishi, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет.
Здоровье
«Серебряные волонтеры» Сахалинской области идут в ЖКХ и спорт
Активисты-общественники вслед за здравоохранением намерены контролировать решение проблем в сферах ЖКХ, спорта и социального обеспечения.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Происшествия
В Новосибирске мужчина убил беременную девушку
В Октябрьском районе Новосибирска возбудили дело после убийства беременной девушки, говорится в сообщении СК по Новосибирской области.
Политика
Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ
Украинская и грузинская делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы боятся прямого контакта с Россией, заявил депутат Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия".
Шоу-бизнес