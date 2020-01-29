Решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объеме было поддержано необходимым большинством депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в рамках пленарной сессии 29 января. Ратификацию одобрили 96 депутатов.

Общество Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.

Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.

Баскетбол НБА не планирует менять логотип в честь Кобе Брайанта Лига не планирует помещать на логотип легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта, несмотря на то, что петиция с просьбой поместить игрока на логотип собрала более 2 миллионов подписей.

Энергетика Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Политика Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

Авто Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью Японский автопроизводитель Nissan представит обновленный кроссовер Qashqai осенью этого года на автосалоне во Франкфурте.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.

Общество В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Политика Спикер парламента Хакасии оправдал сталинскую депортацию калмыков в Сибирь Иосиф Сталин инициировал решение о депортации населения Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от расправы калмыков, воевавших на стороне Вермахта в годы Великой Отечественной войны.

Политика Посольство России отреагировало на новые санкции США Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Происшествия Тягач «снес» микроавтобус в Макарове Идущий на обгон автомобиль столкнулся с Деликой . Водитель тягача, следовавшего за Mitsubishi, чтобы избежать столкновения, съехал в кювет.

Политика Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.