Политика

REGNUMREGNUMПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объеме было поддержано необходимым большинством депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в рамках пленарной сессии 29 января. Ратификацию одобрили 96 депутатов.
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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме

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Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
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