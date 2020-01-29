Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

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