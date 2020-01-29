Политика
ИнтерфаксПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
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Политика
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые высказалась о разделе имущества с Иваном Телегиным
На фоне расставания Пелагеи с Телегиным появилось немало информации касаемо раздела имущества.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Кино
Генри Кавилл рассказал, как снималась самая эффектная сцена «Ведьмака»
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Общество
ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России
«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Армия и оружие
В Афганистане назвали причину крушения самолета ВВС США
Интернет
Facebook следит за пользователями и вне соцсети
Facebook получает информационные данные о действиях пользователей за пределами соцсети.
Футбол
ЦСКА провёл первую тренировку на втором зимнем сборе
В среду, 29 января, футболисты ЦСКА собрались в Кампоаморе (Испания) после нескольких выходных дней и начали второй сбор.
Политика
Си Цзиньпин назвал ситуацию с эпидемией коронавируса в Китае сложной
Ситуация с эпидемией коронавируса в Китае по-прежнему остается сложной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Религия
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс
Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
Происшествия
В Петербурге возбудили дело о вандализме из-за граффити с Путиным
В Петербурге сотрудники полиции по подозрению в вандализме задержали двух молодых людей, которые якобы были авторами 40 трафаретных граффити с президентом Владимиром Путиным на стенах домов.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.