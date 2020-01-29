Политика

ТАССТАССПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме

Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме, проголосовав за соответствующую резолюцию. За принятие этого решения выступили 96 депутатов, 44 были против, 7 воздержались.
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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме

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