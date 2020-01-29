Политика
РИА НовостиПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования. За ратификацию полномочий России проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.
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Толстой прокомментировал возможное ограничение полномочий российской делегация в ПАСЕ
Инфорос27 января в 07:50
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