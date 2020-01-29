Политика

РИА НовостиРИА НовостиПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования. За ратификацию полномочий России проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.
Читать в источнике
Комментировать119

Подробнее о событии

В Госдуме оценили ратификацию ПАСЕ полномочий российской делегации

RT на русскомвчера в 15:11

Пушков оценил подтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ

РИА Новости01:17

За подтверждение полномочий России в ПАСЕ единогласно выступили более половины делегаций

ТАССвчера в 18:09

ПАСЕ подтвердила полный возврат полномочий российской делегации

Телеканал 360°вчера в 15:49

ПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации

Lenta.ruвчера в 15:20

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

Газета.Ruвчера в 16:12

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Известия00:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика

Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти

По мнению эксперта, транзитные мощности Латвии и Литвы недостаточны для перевалки черного золота, а сроки доставки сырья настолько велики, что балтийский транзит не сможет обеспечить необходимую загрузку для НПЗ в Белоруссии, а это, в свою очередь, приведет к краху нефтеперерабатывающего бизнеса.
РИА Новости вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Игорь Николаев посчитал размер своей будущей пенсии

Игорь Николаев дал интервью одному из изданий. В ходе разговора с журналистами речь зашла о будущей пенсии исполнителя.
VSE42.RU 00:01
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Политика

Помилованная президентом РФ израильтянка Иссахар вышла на свободу

Известия 01:16
Общество

С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты

Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Российская газета вчера в 10:01
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК вчера в 05:46
Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Политика

Врио главы Чувашии назвал главную проблему региона

Назначенный на должность врио главы Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона.
РЕН ТВ вчера в 10:19
Культура

Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу

BFM.ru вчера в 08:51
Культура

Сапковский рассказал о своем участии в производстве сериала «Ведьмак»

Польский писатель Анджей Сапковский поделился подробностями своего участия в производстве сериала "Ведьмак", основанного на одноименной серии его романов.
Газета.Ru 28 января в 12:39
Политика

Песков уточнит приглашение Зеленского на День Победы в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намерен уточнить, приглашен ли украинский лидер Владимир Зеленский на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая в Москву.
Пятый канал вчера в 05:59
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Экономика

Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд

Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
REGNUM вчера в 23:50
Общество

СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семерых разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны», передает «РИА Новости».
Rambler News Service 28 января в 03:20
Транспорт

На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов

Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
RT на русском 00:26
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Киберспорт

MidOne стал офлейнером обновленного состава OG

CyberSport.ru вчера в 15:14
Здоровье

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Медицинские маски являются качественным способом защиты от возбудителя респираторных заболеваний.
Политика Сегодня вчера в 04:14
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН вчера в 00:34
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
REGNUM вчера в 10:50
Общество

В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро

Министерство транспорта Чехии планировало потратить 16 млн евро (чуть больше 1 млрд рублей) на онлайн-сервис для продаж разрешений проезда по платным автомагистралям.
Афиша Daily вчера в 10:04
Футбол

«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Вести.Ru вчера в 16:50
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым

Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
News.ru 28 января в 06:03
Общество

Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
РБК вчера в 18:33
Авто

Новый Seat Leon получил гибридные силовые установки

Испанский автобренд представил хэтчбек и универсал Leon четвертой генерации, которые значительно обновились внешне и впервые стали гибридными.
Авторамблер вчера в 06:46
Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия

Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке

Национальная служба новостей вчера в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное