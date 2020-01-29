Политика
РИА НовостиПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования. За ратификацию полномочий России проголосовали 96 парламентариев, против — 44, воздержались семь.
Читать в источнике
Оценить240
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика
Белорусским НПЗ предрекли крах из-за замены российской нефти
По мнению эксперта, транзитные мощности Латвии и Литвы недостаточны для перевалки черного золота, а сроки доставки сырья настолько велики, что балтийский транзит не сможет обеспечить необходимую загрузку для НПЗ в Белоруссии, а это, в свою очередь, приведет к краху нефтеперерабатывающего бизнеса.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев посчитал размер своей будущей пенсии
Игорь Николаев дал интервью одному из изданий. В ходе разговора с журналистами речь зашла о будущей пенсии исполнителя.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
С 1 февраля вырастут пособия, компенсации и социальные выплаты
Социальные выплаты, пособия и компенсации вырастут в России с 1 февраля на 3%. Об этом сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России (ПФР).
Политика
США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым
США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Политика
Врио главы Чувашии назвал главную проблему региона
Назначенный на должность врио главы Чувашии Олег Николаев назвал главную проблему региона.
Культура
Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу
Культура
Сапковский рассказал о своем участии в производстве сериала «Ведьмак»
Польский писатель Анджей Сапковский поделился подробностями своего участия в производстве сериала "Ведьмак", основанного на одноименной серии его романов.
Политика
Песков уточнит приглашение Зеленского на День Победы в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков намерен уточнить, приглашен ли украинский лидер Владимир Зеленский на торжественные мероприятия в честь Дня Победы 9 мая в Москву.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Экономика
Состояние Илона Маска увеличилось за час на $2,3 млрд
Резкий рост капитализации компании Tesla увеличил состояние предпринимателя Илона Маска на $2,3 млрд за час вечером 29 января, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржевых торгов.
Общество
СВР рассекретила имена семерых разведчиков-нелегалов
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семерых разведчиков-нелегалов, которые «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны», передает «РИА Новости».
Транспорт
На МЦД-2 произошёл сбой в движении поездов
Сбой в движении поездов произошёл утром в четверг, 30 января, на 2-м Московском центральном диаметре (МЦД-2), сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Киберспорт
MidOne стал офлейнером обновленного состава OG
Здоровье
Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса
Медицинские маски являются качественным способом защиты от возбудителя респираторных заболеваний.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Из здания городского суда в Новокузнецке сбежал осужденный, сообщает 29 января пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Общество
В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро
Министерство транспорта Чехии планировало потратить 16 млн евро (чуть больше 1 млрд рублей) на онлайн-сервис для продаж разрешений проезда по платным автомагистралям.
Футбол
«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Путин встретится с главой ЛУКОЙЛа Алекперовым
Российский лидер проведёт встречу с главой ЛУКОЙЛа Вагитом Алекперовым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota
Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
Авто
Новый Seat Leon получил гибридные силовые установки
Испанский автобренд представил хэтчбек и универсал Leon четвертой генерации, которые значительно обновились внешне и впервые стали гибридными.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Происшествия