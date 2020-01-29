Политика
ФАНПАСЕ подтвердила выполнение Россией рекомендаций после возвращения
Россия выполняет рекомендации после возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы. К такому выводу пришел мониторинговый комитет ПАСЕ. Данные о позитивной динамике были зафиксированы в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации.
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Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации
Накануне комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Финансы
ФРС США снова сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила на первом в этом году заседании по монетарной политике базовую процентную ставку неизменной.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой
Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Политика
США ввели санкции против железнодорожного перевозчика в Крым
США и ЕС накладывают санкции за любую коммерческую деятельность в Крыму, основное негативное последствие санкций для юридических лиц — невозможность работать с компаниями из США и ЕС, а также осуществлять расчеты.
Происшествия
Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака
Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
Общество
Марина Зудина и Дарья Мороз представили новый сезон «Содержанок»
В феврале стартует новый сезон сериала «Содержанки», в котором главные роли исполняют Дарья Мороз и Марина Зудина.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Музыка
Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях
Гаджеты
Стало известно, когда Samsung Galaxy S20 и Z Flip поступят в продажу
Автор портала XDA Developers Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте опубликовал очередную порцию утечек о новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 и "раскладушке" Galaxy Z Flip.
Футбол
Пёнтек перейдёт в «Герту». Сумма трансфера составит 27 млн евро
"Герта" согласовала с "Миланом" трансфер форварда Кшиштофа Пёнтека. Берлинцы заплатят за польского футболиста 27 млн евро.
Космос
НАСА снова отложит запуск телескопа «Джеймс Уэбб»
В ходе последнего пересмотра даты запуска планировалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» (James Webb Space Telescope) отправится в космос в конце марта 2021 года.
Здоровье
В Китае назвали новые симптомы коронавируса и способы его передачи
Новый тип коронавируса передаётся от человека к человеку в основном воздушно-капельным путем.
Политика
Журналист Бабицкий прокомментировал давление на РФ в ПАСЕ
Ранее депутат Государственной Думы Антон Морозов прокомментировал попытки западных политиков оказать давление на РФ в ПАСЕ.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Политика
Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа
Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
Общество
СВР раскрыла имена семи разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин раскрыл имена семи отечественных разведчиков-нелегалов, чья заслуга заключается в том, что они «внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны».
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Происшествия
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Новосибирске, сообщает областной главк МВД.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в сообщении Кремля.
Здоровье
Прибывших и Китая студентов и преподавателя проверили специалисты
Сегодня в общежитие вернулись трое - студентки филфака и преподаватель.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удары по военным целям ХАМАС в Секторе газа
Израильские ВВС нанесли удары по военным целям палестинского движения ХАМАС в Секторе газа в ответ на запуск ракеты.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в гостевом матче АПЛ
В перенесенном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Вест Хэм Юнайтед" на своем поле сыграл с "Ливерпулем".
Наука
В Австралии китайский коронавирус смогли вырастить в лаборатории
Специалисты научного института из Австралии создали новый вид коронавируса вне Китая.
Происшествия
Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.