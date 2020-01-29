Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.

Политика Путин снял с должности главу Чувашии Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Происшествия В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.

Политика Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

Происшествия В Красноярске мать убила 3-летнего сына и покончила с собой По версии следствия, 28 января 2020 года днем житель Красноярска пришел в квартиру в Кировском районе краевого центра, где проживал его трехлетний сын со своей 32-летней матерью.

Технологии Microsoft обещает обновить Windows 7 Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.

Общество Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Происшествия Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде 34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.

Происшествия 1 февраля в Приморье пройдут массовые проверки водителей В ближайшую субботу, 1 февраля, в Приморье сотрудники ГИБДД проведут очередные рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей, сообщает PRIMPRESS.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Технологии В России запущена первая промышленная сеть 5G Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.

Наука Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.