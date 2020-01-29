Политика
Lenta.ruПАСЕ полностью подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.
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Толстой прокомментировал возможное ограничение полномочий российской делегация в ПАСЕ
Инфорос27 января в 07:50
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Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»
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В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
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Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
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Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
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Аналитик: США могут столкнуться с масштабными атаками на свою армию
Нападения на военных армии США в Ираке и Сирии могут получить более масштабный характер.
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Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
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Американская компания Microsoft планирует обновить популярную операционную систему Windows 7, но далеко не для всех.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Футбол
«Манчестер Сити» стал вторым финалистом Кубка лиги
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" выиграл по сумме двух встреч и вышел в финал Кубка лиги, где сыграет с "Астон Виллой".
Армия и оружие
К службе готова: новая подлодка скоро отправится из Петербурга во Владивосток
Экипаж из 56-ти человек уже готов к службе, передаёт корреспондент 78.ru. Пока заряжаются аккумуляторы, в отсеке субмарины довольно шумно.
Общество
Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Происшествия
1 февраля в Приморье пройдут массовые проверки водителей
В ближайшую субботу, 1 февраля, в Приморье сотрудники ГИБДД проведут очередные рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей, сообщает PRIMPRESS.
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Футбол
Александр Кокорин не поедет на второй сбор «Зенита»
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
Наука
Китайские ученые изготовили лекарство против коронавируса
Китайское информационное агентство «Синьхуа» сообщает, что сотрудники Уханьского института вирусологии при Академии наук КНР сумели выделить некое вещество, на клеточном уровне эффективно сдерживающее коронавирус 2019-nCoV.
Общество
Виталий Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывшего зампреда правительства России Виталия Мутко, который курировал вопросы строительства и регионального развития, назначили гендиректором государственной корпорации "Дом.РФ".