Политика

Газета.RuГазета.RuПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России. Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 30 января приняла резолюцию
 по мониторингу выполнения рядом стран—членов организации своих обязательств.
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