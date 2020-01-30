с чего всё началось

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России. Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

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