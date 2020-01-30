Политика
Газета.RuПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России. Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Общество
В России не умеют танцевать гопак — посольство Украины в США
Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак.
Гаджеты
На AliExpress нашли якобы разработанный в России защищённый планшет
Планшет MIG T10 x86 разработан компаниями из России Astra Linux и Mobile Inform Group (MIG), а продемонстрировали его еще в конце января.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Здоровье
В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
Пятый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в немецком регионе Бавария, речь идет о коллеге всех остальных четырех инфицированных, сообщило баварское министерство здравоохранения.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Общество
В Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС из-за коронавируса
Во всем Забайкальском каре действует режим повышенной готовности, а на всех территориях, где находятся пункты пропуска через российско-китайскую границу, введены особые карантинные меры.
Энергетика
В Минске объявили о повышении на 6% платы за транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию будет увеличен с 1 февраля на 6,6%, сообщил 30 января журналистам белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Космос
NASA: в феврале к Земле приблизится потенциально опасный астероид
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Здоровье
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Шоу-бизнес
Друг принца Гарри рассказал о его волнениях из-за переезда в Канаду
Друг герцога Сассекского, потерявшего свой титул, рассказал о его волнениях из-за сложившейся ситуации.
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Гаджеты
Стартовали продажи умных часов Honor MagicWatch 2 в России
Подшефный Huawei бренд Honor объявил о начале продаж своих новых умных часов Honor MagicWatch 2 в России.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил договор о Brexit
Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Происшествия
В Екатеринбурге задержан управляющий пермским мини-отелем «Карамель»
Управляющий сети мини-отелей «Карамель» Сергей Щербаков (Пермь) задержан в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.
Космос
Следующий спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 28 февраля
Запуск очередного навигационного спутника "Глонасс-М" с космодрома Плесецк планируется на конец февраля, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие Роскосмоса).
Наука
В Красном море нашли источник токсичных газов
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.