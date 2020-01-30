Политика
Газета.RuПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России. Текст резолюции опубликован на сайте ПАСЕ.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Кино
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Общество
В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»
Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Происшествия
Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУМВД, в том числе их бывшего начальника, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
Теннис
Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матч
Гаджеты
Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi
На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Авто
GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа
Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Общество
В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом
В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
Армия и оружие
В Китае предсказали России быстрое поражение в случае войны с США
В случае начала войны с Западом Россия потерпит поражение за три часа, уверены авторы китайского портала China.com.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Германии
В Германии подтвержден первый случай заражения коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минздрава федеральной земли Бавария.
Здоровье
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Футбол
«Спартак» представил официально Соболева
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
Армия и оружие
Die Welt (Германия): военная мощь России велика как никогда (Die Welt)
«До 2029 года военный потенциал России с большой вероятностью сконцентрируется на Европе», — говорится в исследовании.
Политика
Помпео прибыл с официальным визитом на Украину
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за оскорбление
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.
Происшествия
В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров
Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.
Футбол
Братья Березуцкие объяснили, почему не продолжили работу со Слуцким
Бывшие защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие рассказали, почему не продолжили сотрудничество с Леонидом Слуцким, с которым работали в «Витессе».
Кино
Российские пранкеры разыграли Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили голливудскому актеру Хоакину Фениксу, представившись шведской экоактивисткой Гретой Тунберг.
Гаджеты
В России начались продажи Samsung Galaxy S10 Lite
В авторизованных магазинах Samsung сообщили, что Galaxy S10 Lite поступит в продажу 31 января.
Шоу-бизнес
Дочь Билла Гейтса выходит замуж
23-летняя Дженнифер Гейтс явно не ожидала, что поездка в горы с бойфрендом закончится предложением руки и сердца.