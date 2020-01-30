Политика

Газета.RuГазета.RuПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств. Текст документа опубликован на официальном сайте ассамблеи. В нем от России требуют вернуть Украине "аннексированный" Крым и выполнять минские соглашения.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 30 января приняла резолюцию
 по мониторингу выполнения рядом стран—членов организации своих обязательств.
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