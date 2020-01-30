Политика
РИА НовостиПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств. В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 30 января приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств.Коммерсантъ00:21
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