Политика

РИА НовостиРИА НовостиПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств. В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.
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с чего всё началось
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 30 января приняла резолюцию
 по мониторингу выполнения рядом стран-членов организации своих обязательств.
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