с чего всё началось

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла в четверг резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств. В документе содержится ряд претензий к России, в частности, по ситуации на Украине.

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму

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