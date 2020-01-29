Политика

Lenta.ruLenta.ruПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, передает ТАСС.
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ПАСЕ обещает мониторить процесс внесения поправок в Конституцию РФ

Газета.Ru07:00

В ПАСЕ отметили прогресс в выполнении Минских соглашений

Известия00:37

В ПАСЕ заявили о выполнении Россией ряда рекомендаций после возвращения

РБК02:00

ПАСЕ собралась следить за ходом внесения поправок в Конституцию РФ

Московский Комсомолец00:47

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Эхо Москвы05:02

РФ прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ — проект резолюции

РЕН ТВ00:07

ПАСЕ будет наблюдать за внесением поправок в российскую Конституцию

ТАСС00:12
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Происшествия

Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова

Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
Газета.Ru 03:28
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
РИА Новости 07:04
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
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Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

REGNUM 06:28
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

Следователи установили подозреваемого в убийстве депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.
RT на русском 01:56
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Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Армия и оружие

Сирийская армия уничтожила и захватила десятки орудий в Идлибе

Сирийская армия в ходе обороны и наступления в Идлибе уничтожила и захватила восемь танков, 15 боевых машин пехоты, 50 пикапов, восемь джихад-мобилей, четыре беспилотника и десятки орудий, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:57
Армия и оружие

Десять лет назад в воздух поднялся первый Су-57

Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Газета.Ru 00:25
Происшествия

В Подмосковье задержан отец, отравивший новорожденного сына снотворным

Вести.Ru 04:14
Музыка

Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Life.ru вчера в 14:38
Происшествия

Житель Астрахани залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку

Житель Астрахани Александр Нешин залез в ледяную воду, чтобы спасти тонущего пса.
РИА Новости 04:45
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Футбол

«Милан» выиграл пять матчей подряд впервые за два года

В последний раз миланцы побеждали пять раз подряд два года назад – в феврале 2018-го.
ODDS.ru 01:10
Политика

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика

СБУ вывезла на Украину экс-министра угольной промышленности ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины вывезли с территории ДНР на Украину бывшего министра угольной промышленности ДНР, сообщила 29 января пресс-служба ведомства.
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Единоборства

Камару Усман: «Никогда не соглашусь на бой с Хабибом и Адесаньей»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман заявил, что никогда в жизни не будет драться с Хабибом Нурмагомедовым и Исраэлем Адесаньей.
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Транспорт

29 января в Екатеринбурге заложат первый камень под новый автовокзал

В Екатеринбурге завтра в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога пройдет закладка первого камня под новый торговый центр «Золотой».
АиФ Урал вчера в 03:51
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Футбол

Кубок лиги. «Манчестер Сити» в ответном дерби примет «Юнайтед»

В 22:45 по Москве начнется ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Бомбардир.ру вчера в 22:23
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей женой

Бывшая супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала о венчании с музыкантом.
Политическая Экспертиза 04:41
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Интерфакс вчера в 12:31
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Происшествия

В Чечне опровергли задержания из-за карикатур на Кадырова

REGNUM 27 января в 11:22
Происшествия

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет

В иракской провинции Анбар военно-транспортный самолет потерпел крушение.
Комсомольская правда 06:42
Происшествия

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:00
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Жена Бибера показала врожденную мутацию руки

Жена канадского музыканта Джастина Бибера супермодель Хейли Бибер показала и объяснила врожденную мутацию руки.
Lenta.ru 06:33
Происшествия

В Татарстане загорелась гимназия

В Татарстане загорелась кровля здания гимназии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
RT на русском 07:08
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