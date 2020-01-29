Политика
Lenta.ruПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, передает ТАСС.
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Общество
ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис
В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Происшествия
В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Футбол
Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши
На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Экономика
Заемщики тратят на новые кредиты больше половины доходов
Заемщики тратят на новые кредиты больше половины доходов Согласно представленным Банком России первым оценкам показателя долговой нагрузки (ПДН), более половины заемщиков тратят на погашение кредитов больше половины своих доходов.
Политика
Путин проведет совещание по предупреждению коронавируса
Президент России Владимир Путин в среду, 29 января, проведет совещание по предупреждению коронавируса.
Авто
Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта
Новый Sorento получил трёхспицевое рулевое колесо с раздвоенной вертикальной секцией, цифровую приборную панель, широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы, тоннель пола без рычага выбора передачи - теперь тут только вращающиеся контроллеры и клавиши.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Политика
«Единая Россия» выступает за отставку главы Чувашии
Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен покинуть свой пост, заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Общество
Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая
Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.
Армия и оружие
Военные США извлекли останки тел из рухнувшего самолета в Афганистане
27 января самолет Bombardier E-11 потерпел крушение на территории, подконтрольной радикальному движению «Талибан» (запрещено в России).
Происшествия
У госпитализированных в Кемерове двух человек не нашли коронавирус
Ранее в Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
Экономика
Банк «Открытие» определил сроки выхода на IPO
Банк «Открытие» может провести первичное размещение своих акций на бирже в сентябре-октябре 2021 года, заявил журналистам его глава Михаил Задорнов, передает корреспондент РБК.
Общество
Пенсию в 200 тысяч руб. экс-губернатору назвали законной
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Экономика
Россияне перевели через СБП почти 70 млрд рублей за год
За год россияне перевели через Систему быстрых платежей (СБП) почти 70 млрд рублей.