Политика
Lenta.ruПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, передает ТАСС.
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Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Армия и оружие
Эксперт: «Во всём НАТО нет второго такого старого флота, как в Польше»
Всего ВМФ Польши располагает тремя подводными лодками.
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Экономика
Дефицит бюджета США в 2020 году составит $1 трлн
В 2020 году дефицит федерального бюджета США превысит сумму в $1 трлн, говорится в докладе бюджетного управления Конгресса США, опубликованном на сайте ведомства.
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Происшествия
Годовалый ребенок в Петербурге отравился гашишем
В Санкт-Петербурге годовалого ребенка госпитализировали с острым отравлением гашишем.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай передал российской стороне геном коронавируса для разработки экспресс-тестов и идентификации вируса в организме человека.
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В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
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Бывший директор фабрики «Меньшевик» оправдан присяжными
Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Общество
На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке
Происшествия
Мужчина поджег продавщицу в Пермском крае
По данным следствия, мужчина зашел в магазин, где в ходе конфликта облил продавщицу бензином и поджег ее.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши
Одна из богатейших девочек мира, шестилетняя Настя Радзинская из Краснодара, недавно вошедшая в рейтинг Forbes как один из самых успешных YouTube-блогеров, отметила шестилетие.
Политика
Замглавы МИД Казахстана Кошербаева назначили новым послом в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении послом в России Ермека Кошербаева, который занимал должность заместителя министра иностранных дел, сообщила пресс-служба главы государства.
Общество
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Политика
Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Российская делегация сможет влиять на повестку работы Парламентской ассамблеи Совета Европы и более полно защищать интересы России на международной арене после избрания заместителя председателя Госдумы Петра Толстого замглавы ПАСЕ – об этом заявил сам парламентарий.
Политика
Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Мишустин подписал распоряжения о назначениях в аппарате правительства В числе задач заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко – организация планирования работы правительства, общий контроль реализации нацпроектов.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Происшествия
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Происшествия
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Политика
Названо имя нового куратора Крыма в правительстве РФ
От Козака к Хуснуллину: что сулит Крыму назначение нового куратора >> По словам главы Крыма, на этой неделе он проведет с Хуснуллиным рабочую встречу, связанную с "уточнением планов действий".
Космос
Получен портрет туманности Тарантул в инфракрасном диапазоне
При помощи космического телескопа «Спитцер» астрономы получили изображение туманности Тарантул в инфракрасном свете, что сделало заметными детали, которые ранее были недоступны для наблюдения.
Футбол
«Зенит» не взял Кокорина на тренировочный сбор в Испанию
В списке не оказалось нападающего Александра Кокорина, который отправится на сборы в Турцию со второй командой петербургского клуба.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.