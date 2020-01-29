Политика

Lenta.ruLenta.ruПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации, передает ТАСС.
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В ПАСЕ заявили о выполнении Россией ряда рекомендаций после возвращения

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