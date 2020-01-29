Политика

Газета.RuГазета.RuПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме. Решение евродепутатами было принято вечером в среду, 29 января, на пленарной сессии ПАСЕ.
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