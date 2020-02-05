Религия

Газета.RuГазета.RuПЦУ исключила патриарха Филарета из членов Синода

Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила почетного патриарха Филарета из священного Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ. Как отмечается, патриарх был лишен полномочий в Синоде из-за потери канонических прав и обязанностей, имеющих отношение к управлению епархией.
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«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

РИА Новостивчера в 14:49

ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета членства в Священном синоде

РБКвчера в 16:07

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Российская газетавчера в 16:58

Раскольника Филарета лишили полномочий члена синода ПЦУ

РЕН ТВвчера в 14:54

Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

Московский Комсомолецвчера в 16:55

«Новая церковь» Украины выгнала Филарета из «синода»

Взгляд.рувчера в 14:56
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В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ

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Армия и оружие

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Омские следователи проводят проверку по факту смерти пенсионера, пропавшего из сельского интерната.
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Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе

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Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

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Газета.Ru 01:18
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National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Вести.Ru вчера в 14:38
Политика

Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО

Агентство сообщает, что выход США из соглашения, которое регулирует закупки на сумму $1,7 трлн, приведет к хаосу среди иностранных компаний, претендующих на доступ к американскому рынку правительственных закупок, объем которого составляет $837 млрд.
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Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом

Ведомости вчера в 23:46
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экспресс газета вчера в 00:40
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Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Известия вчера в 06:15
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Трамп пообещал завершить конфликты с участием США на Ближнем Востоке

США стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты на Ближнем Востоке, именно этому посвящена внешняя политика страны в регионе.
ТК Звезда 00:15
Общество

За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы

Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Известия вчера в 17:50
Армия и оружие

Сирийская армия дала боевикам последний шанс сложить оружие в Идлибе

Турция не позволит войскам Башара Асада захватить новые территории и укрепиться в последнем оплоте «сирийской вооружённой оппозиции» в провинции Идлиб, заявил 4 февраля, журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь в Анкару после визита на Украину.
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Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
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Volkswagen представил кроссовер с 205-миллиметровым клиренсом

Как сообщает ToDay News Ufa, немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.
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Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay по меньшей мере за $30 млрд, сообщает 4 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

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Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам

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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru вчера в 04:19
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Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского

Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
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