Религия
Газета.RuПЦУ исключила патриарха Филарета из членов Синода
Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила почетного патриарха Филарета из священного Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ. Как отмечается, патриарх был лишен полномочий в Синоде из-за потери канонических прав и обязанностей, имеющих отношение к управлению епархией.
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
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В Тюмень прибыл глава российского Минздрава
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Тюмень.
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В Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными бойцами ВСУ
Наталья Юсупова, украинский волонтер, сообщила о том, что в центральный госпиталь Киева спецборт доставил бойцов ВСУ, получивших тяжелые ранения в Донбассе.
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Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
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Омские охотники обнаружили в лесу обглоданное тело пенсионера
Омские следователи проводят проверку по факту смерти пенсионера, пропавшего из сельского интерната.
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Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе
Происшествия
Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу
Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".
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National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.
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Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании всех директоров сахарных заводов республики, передает агентство "БелТА".
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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Политика
Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО
Агентство сообщает, что выход США из соглашения, которое регулирует закупки на сумму $1,7 трлн, приведет к хаосу среди иностранных компаний, претендующих на доступ к американскому рынку правительственных закупок, объем которого составляет $837 млрд.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
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В Японии двое россиян оказались на судне с заболевшими коронавирусом
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Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
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Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
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Экс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку
Политика
Трамп пообещал завершить конфликты с участием США на Ближнем Востоке
США стремятся защитить жизни американцев и закончить конфликты на Ближнем Востоке, именно этому посвящена внешняя политика страны в регионе.
Общество
За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы
Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.
Армия и оружие
Сирийская армия дала боевикам последний шанс сложить оружие в Идлибе
Турция не позволит войскам Башара Асада захватить новые территории и укрепиться в последнем оплоте «сирийской вооружённой оппозиции» в провинции Идлиб, заявил 4 февраля, журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь в Анкару после визита на Украину.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери
Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.
Авто
Volkswagen представил кроссовер с 205-миллиметровым клиренсом
Как сообщает ToDay News Ufa, немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.
Экономика
Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за $30 млрд
Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay по меньшей мере за $30 млрд, сообщает 4 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
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Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Политика
Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам
Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Политика
Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Политика
Украина не намерена подавать воду в Крым — представитель Зеленского
Украина не намерена восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу, заявил постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.