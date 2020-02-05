Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила почетного патриарха Филарета из священного Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ. Как отмечается, патриарх был лишен полномочий в Синоде из-за потери канонических прав и обязанностей, имеющих отношение к управлению епархией.

Происшествия Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу Налетчика, напавшего в сентябре прошлого года на дом главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, отправили по решению суда на принудительное лечение, передает РИА "Новости".

Политика National Interest назвал советские танки КВ катастрофой Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 стали легкой добычей для войск гитлеровской Германии во время Второй мировой войны и не смогли остановить немецкие войска, пишет The National Interest.

Политика США могут расширить санкции против «Северного потока-2» Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.

Политика Bloomberg узнал о планах США покинуть одно из соглашений ВТО Агентство сообщает, что выход США из соглашения, которое регулирует закупки на сумму $1,7 трлн, приведет к хаосу среди иностранных компаний, претендующих на доступ к американскому рынку правительственных закупок, объем которого составляет $837 млрд.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.

Общество За задержку зарплаты предложили наказывать 10 годами тюрьмы Задержка жалования будет приравнена к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту будет предусматриваться от пяти до 10 лет лишения свободы.

Армия и оружие Сирийская армия дала боевикам последний шанс сложить оружие в Идлибе Турция не позволит войскам Башара Асада захватить новые территории и укрепиться в последнем оплоте «сирийской вооружённой оппозиции» в провинции Идлиб, заявил 4 февраля, журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь в Анкару после визита на Украину.

Шоу-бизнес Светлана Зейналова рассталась с отцом второй дочери Весной 2018 года Светлана родила от маркетолога Дмитрия дочь Веронику. Также в семье есть дочь Александра от первого брака телеведущей.

Авто Volkswagen представил кроссовер с 205-миллиметровым клиренсом Как сообщает ToDay News Ufa, немецкий автоконцерн Volkswagen представил на специальном мероприятии предсерийный концепт нового компактного кроссовера Volkswagen Taigun.

Экономика Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи предложил купить eBay за $30 млрд Компания Intercontinental Exchange (ICE), владеющая Нью-Йоркской фондовой биржей, предложила купить международную торговую интернет-площадку eBay по меньшей мере за $30 млрд, сообщает 4 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика Зеленский нашел применение полученным от «Газпрома» деньгам Украинский лидер Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Зеленского.