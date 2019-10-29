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Происшествия Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья 25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.

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