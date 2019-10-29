Религия

РБКРБКПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
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В РПЦ изучат информацию о признании ПЦУ со стороны Элладской церкви

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СМИ: Элладская православная церковь официально признала так называемую ПЦУ

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Вести.Ru12:54

ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью

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