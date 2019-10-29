Религия
РБКПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
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Происшествия
Комиссия назвала версию расстрела в воинской части Забайкалья
25 октября рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам на территории воинской части 54160 в поселке Грозный в Забайкалье.
Авто
Названы самые популярные внедорожники и кроссоверы в России
Всего же зарегистрировано более 10 млн. кроссоверов и внедорожников. Это 23% от общего парка легковушек.
Происшествия
Звонившего в скорую 47 тыс. раз украинца забрали в психбольницу
Украинца из Донецка, который за четыре месяца позвонил в скорую помощь 47 тыс. раз, забрали в психлечебницу.
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Технологии
WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля
В случае c WhatsApp для заражения не нужно было даже отвечать на звонок, даже непринятое сообщение позволяло злоумышленникам получить доступ ко всем сообщениям и электронной почте на устройстве, а также записывать телефонные разговоры (о ее использовании для взлома мессенджера газета писала в мае).
Культура
Вышел трейлер юбилейного фильма-концерта Аллы Пугачевой
Напомним: ранее Алла Борисовна анонсировала в своем Instagram, что у шоу появится экранная версия. И что ее покажут в кинотеатрах страны.
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Политика
Болгария объявила российского дипломата персоной нон грата
Власти Болгарии объявили персоной нон грата российского дипломата, которого подозревают в шпионаже.
Общество
В Голливуде из-за пожаров отменили премьерный показ «Терминатора»
Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Голливуде из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компаний Paramount Pictures и Skydance.
Футбол
На базе ЦСКА были украдены бутсы у восьми игроков
Как стало известно «Чемпионату», две недели назад на базе московского ЦСКА у восьми человек были украдены бутсы.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
Политика
Активисты в Киеве устроили митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве рядом со зданием офиса президента Украины проходит митинг против разведения сил в Донбассе.
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Политика
В Брюсселе состоялись трехсторонние консультации по газу
Новак заявил, что Министерство энергетики России настроено на более интенсивные и активные переговоры с Украиной по вопросам транзита газа в Европу для того, чтобы разработать наиболее приемлемые правила взаимодействия операторов газотранспортных систем России и Украины.
Авто
Ford полностью прекращает продажи кроссовера Ford Flex
Для Ford Flex преемника создавать не будут.
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице ночью в Москве
Наука
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Ученые отмечают, что в мире стремительно растет потребление вредных для здоровья и окружающей среды продуктов питания, поэтому в тех регионах, где эта тенденция недавно набрала обороты, следует снижать потребление мяса и переходить на злаки, фрукты, овощи, орехи, бобы, рыбу и оливковое масло, а также другие растительные масла с высоким содержанием ненасыщенных жиров.
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Наука
Люди с психическими расстройствами умирают раньше других
Люди, страдающие различными психическими расстройствами живут намного меньше других и умирают, соответственно значительно раньше, заявили научные сотрудники из европейского Орхусского университета.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Армия и оружие
Россия передала Таджикистану вооружение и технику на 320 млн рублей
После завершения совместных учений «Нерушимое братство-2019», Россия подарила таджикской армии военную технику и вооружение на общую сумму около 320 миллионов рублей, об этом сообщает ТАСС.