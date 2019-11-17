Футбол
РЕН ТВПФЛ выяснит, кто был зачинщиком массовой драки после матча в Астрахани
Кадры из Астрахани, где массовой дракой закончился матч Профессиональной футбольной лиги. После финального свистка местный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион-Динамо" не смогли остановиться и превратили поле в октагон.
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Какой могла стать ГАЗель Next: показаны эскизы
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта "Песня года", который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
Футбол
Гончаренко прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о своей дисквалификации за слова, произнесенные в адрес судей.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Гаджеты
Samsung передаст часть производства смартфонов на аутсорс
В 2020 году Samsung намерена поставить 300 млн смартфонов, пятая часть которых будет произведена китайскими ODM-партнерами, включая Wingtech.
Общество
В Томской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года.
Политика
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Технологии
Хакеры нашли способ взломать телефон через WhatsApp
Компания Facebook устранила обнаруженную ранее уязвимость в мессенджере WhatsApp, благодаря которой хакеры получили возможность взламывать мобильные устройства пользователей и похищать их личные данные.
Футбол
Марибору – 10 лет. Каким мы запомнили то поражение
Слово «Марибор» (город, где прошел ответный матч) до сих пор вызывает стойкую ассоциацию с тем кошмаром.
Общество
Умер российский писатель Игорь Сахновский
Политика
Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Политика
Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе военные корабли
Россия собирается вернуть Украине три военных корабля, которые были задержаны в ноябре 2018 года в Керченском проливе при попытке незаконного вторжения на территорию РФ.
Происшествия
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья
Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Футбол
Жирков перед матчем с Сан-Марино занимался индивидуально
Полузащитник сборной России Юрий Жирков на сегодняшней тренировке занимался по индивидуальной программе.
Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Новиков признал вину
Тверской районный суд Москвы 18 ноября начал рассмотрение дела 32-летнего стоматолога Павла Новикова.
Общество
Названа лучшая докторская колбаса
По итогам проверки, к покупке рекомендована докторская колбаса марок «Мираторг», «Велком» и «Окраина».
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании 1944 года
Минобороны рассекретило документы, приуроченные к 75-летнию Словацкого национального восстания 1944 года.
Общество
Депутат отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что отзывает из Госдумы для доработки законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Политика
Освобожденная из тюрьмы Бутина получила предложение работать в Госдуме
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила освобожденной недавно из тюрьмы Марии Бутиной работать в группе по защите соотечественников за рубежом.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Армия и оружие
Лавров: Кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется из-за США
Globallookpress / MFA Russia Из-за действий США кризис в сфере контроля над вооружениями углубляется.