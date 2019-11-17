Кадры из Астрахани, где массовой дракой закончился матч Профессиональной футбольной лиги. После финального свистка местный клуб "Волгарь" и махачкалинский "Легион-Динамо" не смогли остановиться и превратили поле в октагон.

ПФЛ выяснит, кто был зачинщиком массовой драки после матча в Астрахани

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