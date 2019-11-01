Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.

с чего всё началось

Неиспользованную часть средств материнского капитала проиндексируют в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

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