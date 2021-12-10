Banki LoansПФР: Россиянам до 12 декабря поступит на карту «МИР» по 15 тысяч рублейВ Пенсионном фонде России сообщили о начислении выплат некоторым категориям пенсионеров с 5 по 12 декабря.Ivbg.ruЖители региона, получающие пенсию и другие социальные выплаты через банк 11 числа, могут ожидать перечисления денежных средств за декабрь уже 10 декабря.VN.RUСначала средства поступят на счета тех пенсионеров, деньги которым приходят на карту платежной системы «Мир».МедиаПотокГраждане, получающие пенсии через "Почту России", могут обратиться за деньгами в индивидуальном порядке, уточнив график работы своего почтового отделения.ГЛАС.RUЧитать далееСвернутьiReactoriReactorМедиаПотокKonkurent.ruСибкрай.ruSolenka.infoКурьер. Среда. БердскУфимские ЗаметкиPrimpress.ruVesiskitim.ruГЛАС.RUФАНREGNUMVolga-DayРодные берега (Новосибирск)UssurMedia.ruShraibikus NewsПодробнее о событииПФР: каким гражданам в РФ начнут приходить деньги на счет с 13 декабря 2021 годаЕжедневные Новости Владивостока17:16ПФР уточнил, кому с 13 декабря начнут приходить деньги на счетKonkurent.ruвчера в 15:59Озвучены точные даты получения пенсий в декабре - новые графикиUssurMedia.ru9 декабря в 04:10ПФР: Россиянам до 12 декабря поступит на карту «МИР» по 15 тысяч рублейBanki Loansвчера в 02:58Дополнительные выплаты пенсионерам: традицию нужно продолжитьREGNUM9 декабря в 06:50Российским пенсионерам рассказали, когда они получат декабрьские выплатыФАНвчера в 02:29Стало известно, как будут выплачивать пенсии в декабре в КомиАиФ Коми9 декабря в 02:18Показать ещёОценить180Поделиться