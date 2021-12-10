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ПФР: Россиянам до 12 декабря поступит на карту «МИР» по 15 тысяч рублей

В Пенсионном фонде России сообщили о начислении выплат некоторым категориям пенсионеров с 5 по 12 декабря.
Ivbg.ru
Жители региона, получающие пенсию и другие социальные выплаты через банк 11 числа, могут ожидать перечисления денежных средств за декабрь уже 10 декабря.
VN.RU
Сначала средства поступят на счета тех пенсионеров, деньги которым приходят на карту платежной системы «Мир».
МедиаПоток
Граждане, получающие пенсии через "Почту России", могут обратиться за деньгами в индивидуальном порядке, уточнив график работы своего почтового отделения.
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