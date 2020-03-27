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МонаВистаМонаВистаПенсионный фонд досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд (ПФР) досрочно перевел все пенсии и пособия за апрель всем категориям граждан. Об этом сообщается на сайте организации.
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ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
ТАССвчера в 10:53

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
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В Москве зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом

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Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
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Сегодня перед внеочередной сессией Липецкого горсовета члены фракции «Единая Россия» решили выдвинуть на освобождающуюся должность председателя горсовета Александра Афанасьева.
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Аргументы и Факты вчера в 03:51
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В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом

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Школы Кубани готовятся к переходу на дистанционное обучение

Стоит отметить, что по вопросам дистанционной формы обучения в школах открыта горячая линия: 8(961)581-90-68.
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Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне

Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС

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Общество

В России 20% заболевших коронавирусом заразились внутри страны

В Роспотребнадзоре рассказали, что на сегодняшний день 80% заболевших коронавирусом - это люди, прибывшие в Россию из других стран, где ранее были выявлены случаи COVID-19.
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Общество

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Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5

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Общество

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Главврач Пермского онкодиспансера мог заразить коронавирусом 40 коллег

Главный врач Пермского онкодиспансера Максим Мезенцев, у которого выявили коронавирус, мог заразить 40 коллег по работе.
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Банк «Уралсиб» ввел вклад «Пока вы дома»

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WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
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Общество

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Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
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Общество

В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
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Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

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Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом

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Общество

Роспотребнадзор назвал сроки жизнеспособности коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что коронавирус при определенных условиях может быть жизнеспособным в течение трех дней.
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Монтаж операционного корпуса стартовал в инфекционной больнице в ТиНАО

В инфекционной больнице в ТиНАО начался монтаж операционного корпуса.
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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

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Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
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Модели древнейшей Земли помогут вести поиск землеподобных экзопланет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
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