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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
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ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель

"В связи с указом президента России о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля Пенсионный фонд России досрочно профинансировал доставочным организациям выплату пенсий и пособий за апрель", - говорится в сообщении.
РИА Новости10:50

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ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РИА Новости14:10

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РБК13:54

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий за апрель

Интерфакс - Россия10:46

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Газета.Ru12:01

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Известия11:08

ПФР досрочно профинансировал пенсии и пособия за апрель

РЕН ТВ10:58

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