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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
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ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
ТАСС10:53

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ПФР направил 469 млрд на досрочное финансирование пособий

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ПФР досрочно профинансировал выплаты пенсии и пособия за апрель

Коммерсантъ15:56

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий за апрель

Интерфакс - Россия10:46

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РБК13:54

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Газета.Ru12:01

Россиянам досрочно выплатят пенсии и пособия из-за «нерабочей недели»

Известия11:08

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РИА Новости14:10
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:54, Ашберн
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Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
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Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
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ФедералПресс 13:31
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

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Газета.Ru 13:10
Политика

Зеленский закрывает границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский в телеобращении к нации объявил о закрытии государственной границы с пятницы, 27 марта.
Inc-news.ru вчера в 21:35
Транспорт

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за коронавируса

Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса в России.
Автоновости дня вчера в 07:35
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Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия 13:32
Общество

В США число заражений коронавирусом растет вдвое быстрее, чем в мире в целом

Согласно подсчетам профессора университета Джонса Хопкинса Пола Ротмана, количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличивается вдвое каждые шесть дней, а на территории Соединенных Штатов - каждые три дня.
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
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Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
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Лера Кудрявцева назвала «сволочами» работающих из дома россиян

Лера Кудрявцева назвала "сволочами" работающих из дома россиян Телеведущая негодует из-за карантина.
Экспресс газета 25 марта в 07:00
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
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Папа Римский помолился за спасение мира на пустой площади

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Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
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Capcom отключила бету Resident Evil: Resistance на PS4 и РС

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Посол США поблагодарил Россию за игру Овечкина в НХЛ

Граждане США признательны России за игру российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил посол США в России Джон Салливан 27 марта, сообщает РИА Новости.
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Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

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В Москве скончалась пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации.
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Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
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Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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Трамп потребовал от General Motors начать производить аппараты ИВЛ

Американский президент Дональд Трамп потребовал от General Motors немедленно «открыть по глупости оставленный» в Огайо завод и начать выпускать обещанные аппараты для искусственной вентиляции лёгких.
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