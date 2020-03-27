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Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации. Это решение приняли в связи с объявлением в стране нерабочей недели. Россияне получат государственные средства с 30 марта по 8 апреля.
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ПФР досрочно перевел россиянам пенсии и пособия за апрель

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС/. Пенсионный фонд России досрочно перевел гражданам пенсии и пособия за апрель, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.
ТАСС10:53

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Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Газета.Ru12:01

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РИА Новости14:10

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

РБК13:54

ПФР досрочно перечислил банкам и «Почте России» деньги для пенсий за апрель

Комсомольская правда12:35

ПФР досрочно профинансировал выплаты пенсии и пособия за апрель

Коммерсантъ15:56

Россиянам досрочно выплатят пенсии и пособия из-за «нерабочей недели»

Известия11:08

ПФР досрочно профинансировал выплату пенсий за апрель

Интерфакс - Россия10:46
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
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Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии

Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Моя Москва.онлайн 05:45
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
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Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Число погибших от коронавируса в Италии за сутки установило новый рекорд: скончались 969 человек, всего число жертв в стране достигло 9134, заявил в пятницу, 27 марта, комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
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Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
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Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о пяти жителях региона, которые могут быть заражены коронавирусом.
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ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
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Первая леди Башкирии возмутилась тем, что жители Уфы не носят маски

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Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
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Собянин попросил москвичей провести нерабочую неделю дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
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Актриса Таисия Вилкова вышла замуж

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Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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